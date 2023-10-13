https://ria.ru/20231013/polotentsesushiteli-1902512434.html

Выпуск полотенцесушителей нарастил московский производитель на 20%

Выпуск полотенцесушителей нарастил московский производитель на 20% - РИА Новости, 13.10.2023

Выпуск полотенцесушителей нарастил московский производитель на 20%

Столичная компания "ДВИН", которая занимается производством полотенцесушителей, за первые девять месяцев 2023 года на 20% увеличила выпуск своей продукции по... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:16

2023-10-13T14:16

2023-10-13T14:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Столичная компания "ДВИН", которая занимается производством полотенцесушителей, за первые девять месяцев 2023 года на 20% увеличила выпуск своей продукции по сравнению с таким же периодом 2022 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По его словам, в столице работают свыше 200 компаний, которые выпускают продукцию для российских строек. Это различные элементы – от железобетонных изделий до сантехники. Компании активно наращивают выпуск своей продукции. Это связано с хорошим спросом на отечественные материалы и ростом стройобъектов по стране."Так, столичный производитель полотенцесушителей с января по сентябрь 2023 года увеличил объемы выпуска продукции на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время здесь изготовили около 185 тысяч полотенцесушителей. На предприятии установлено более 50 автоматизированных станков, что позволяет ежегодно выпускать до 250 тысяч единиц изделий", – подчеркнул Овчинский.В 2023 году компании "ДВИН" исполняется 20 лет. Это предприятие является одним из лидеров по производству полотенцесушителей водяного и электрического типа. Сейчас компания может предложить свыше 200 видов своих изделий, добавили в пресс-службе ДИПП."Наибольшей популярностью у заказчиков пользуются электрические полотенцесушители, в частности "лесенки" с таймером и в цветном исполнении. В этом году мы расширили ассортимент, пополнив каталог узкими сушителями из одной, двух, трех и четырех секций", – отметила коммерческий директор предприятия Олеся Волянская.В Москве правительство создало все условия, чтобы бизнес мог развиваться. Благодаря размещению промплощадок в городе инвесторам открыт доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки столицы.Сейчас к услугам московских предпринимателей свыше 20 мер поддержки. Так, они могут воспользоваться субсидиями, целевыми займами и так далее. А еще в городе разработан ряд антикризисных инструментов, добавили в пресс-службе.Там напомнили, в столице свою деятельность ведут более четырех тысяч промышленных площадок, где работают свыше 720 тысяч специалистов. Каждый день на территории города открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары.

https://ria.ru/20231011/tets-1901892212.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва