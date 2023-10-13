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МИД России осудил курс США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.10.2023
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17:52 13.10.2023 (обновлено: 19:00 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/politika-1902623177.html
МИД России осудил курс США на Ближнем Востоке
МИД России осудил курс США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.10.2023
МИД России осудил курс США на Ближнем Востоке
Россия призывает США "не ловить рыбку в мутной воде" на фоне обострившегося палестино-израильского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:52
2023-10-13T19:00
россия
сша
ближний восток
в мире
израиль
сергей рябков
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия призывает США "не ловить рыбку в мутной воде" на фоне обострившегося палестино-израильского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, у нас достаточно собственных источников, вместо того, чтобы запрашивать у американцев сведения о том, что и как там обсуждалось. Мы в достаточной мере владеем ситуацией, понимаем приоритеты, по которым нужно действовать", - сказал Рябков, отвечая на вопрос запрашивала ли РФ информацию у США о визитах госсекретаря и главы Пентагона в Израиль и страны региона."Видим, что потенциал для дальнейшей дестабилизации огромен и мы обсуждаем ближневосточный курс США, который во многом и стал первоисточником нынешней вспышки вооруженного противостояния. Хотя, безусловно, в этом нет никаких сомнений, мы скорбим по жертвам этого конфликта, считаем, что ситуация крайне трудная и призываем Вашингтон не ловить рыбку в мутной воде, так как они это привыкли делать в любых ситуациях", - добавил Рябков.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html
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россия, сша, ближний восток, в мире, израиль, сергей рябков, владимир путин, министерство обороны сша, оон, хамас
Россия, США, Ближний Восток, В мире, Израиль, Сергей Рябков, Владимир Путин, Министерство обороны США, ООН, Хамас
МИД России осудил курс США на Ближнем Востоке

Рябков: РФ осуждает ближневосточный курс США на фоне эскалации в Израиле

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские БТР направляются к границе сектора Газа
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия призывает США "не ловить рыбку в мутной воде" на фоне обострившегося палестино-израильского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, у нас достаточно собственных источников, вместо того, чтобы запрашивать у американцев сведения о том, что и как там обсуждалось. Мы в достаточной мере владеем ситуацией, понимаем приоритеты, по которым нужно действовать", - сказал Рябков, отвечая на вопрос запрашивала ли РФ информацию у США о визитах госсекретаря и главы Пентагона в Израиль и страны региона.
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"Видим, что потенциал для дальнейшей дестабилизации огромен и мы обсуждаем ближневосточный курс США, который во многом и стал первоисточником нынешней вспышки вооруженного противостояния. Хотя, безусловно, в этом нет никаких сомнений, мы скорбим по жертвам этого конфликта, считаем, что ситуация крайне трудная и призываем Вашингтон не ловить рыбку в мутной воде, так как они это привыкли делать в любых ситуациях", - добавил Рябков.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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