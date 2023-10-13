https://ria.ru/20231013/pogoda-1902424427.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 13.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность, без осадков, порывистый ветер и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:10
2023-10-13T08:10
2023-10-13T08:11
общество
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, порывистый ветер и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице - плюс 11 - плюс 13 градусов, по области - плюс 9 - плюс 14. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос"
Общество, Москва, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Котилевская: без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу