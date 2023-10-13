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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 13.10.2023
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08:10 13.10.2023 (обновлено: 08:11 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/pogoda-1902424427.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 13.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность, без осадков, порывистый ветер и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:10
2023-10-13T08:11
общество
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, порывистый ветер и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице - плюс 11 - плюс 13 градусов, по области - плюс 9 - плюс 14. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, москва, центр "фобос"
Общество, Москва, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Котилевская: без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в Воронцовском парке в Москве
Люди отдыхают в Воронцовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди отдыхают в Воронцовском парке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, порывистый ветер и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице - плюс 11 - плюс 13 градусов, по области - плюс 9 - плюс 14. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"
 
 
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