https://ria.ru/20231013/pogoda-1902424427.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 13.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность, без осадков, порывистый ветер и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:10

2023-10-13T08:10

2023-10-13T08:11

общество

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, порывистый ветер и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице - плюс 11 - плюс 13 градусов, по области - плюс 9 - плюс 14. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос"