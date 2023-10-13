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Руденя: в Верхневолжье увеличат поддержку граждан при догазификации - РИА Новости, 13.10.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
15:32 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/podderzhka-1902570190.html
Руденя: в Верхневолжье увеличат поддержку граждан при догазификации
Руденя: в Верхневолжье увеличат поддержку граждан при догазификации - РИА Новости, 13.10.2023
Руденя: в Верхневолжье увеличат поддержку граждан при догазификации
В Тверской области планируют увеличить размер социальной помощи при подключении домов к газу для ряда категорий граждан, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:32
2023-10-13T15:32
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 13 окт – РИА Новости. В Тверской области планируют увеличить размер социальной помощи при подключении домов к газу для ряда категорий граждан, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Догазификация – это возможность для жителей по их заявлению бесплатно довести газ до границы земельного участка. Нами было принято решение по поддержке отдельных категорий граждан при газификации самих домов. Сейчас рассматриваем возможность увеличить поддержку для граждан, чей размер субсидии составлял 100 тысяч рублей - до 120-130 тысяч рублей. В ближайшее время такое решение примем", - сказал Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24. Тверь".В пресс-службе регионального правительства пояснили, что к этой льготной категории относятся инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Сталинграда"; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом.Для многодетных семей размер поддержки составляет до 300 тысяч рублей. Для участников специальной военной операции и членов их семей – до 150 тысяч рублей.В настоящее время выдано 310 сертификатов на помощь в проведении газа в дома, в том числе 242 – многодетным семьям, два – участникам СВО и 11 – членам их семей.Всего заключено 13165 договоров на догазификацию. "Голубое" топливо проведено до границ 10 422 домов, из них 4 610 подключено к газу.С 2021 года в Верхневолжье существенно увеличены темпы работ по газификации. В прошлом году в регионе было построено 360 километров газовых сетей, что более чем в три раза превышает показатель 2020 года. Газ пришел в Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа, которые ранее не были газифицированы. В целом, в течение последних двух лет, в регионе построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью 550 километров. В 2023 году запланировано строительство более 350 километров газовых сетей в 25 населенных пунктах региона, что создаст возможности для газификации почти 7,5 тысячи домовладений, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231004/gazoprovod-1900518593.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя: в Верхневолжье увеличат поддержку граждан при догазификации

© пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: в Верхневолжье увеличат поддержку граждан при догазификации
Руденя: в Верхневолжье увеличат поддержку граждан при догазификации
© пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 13 окт – РИА Новости. В Тверской области планируют увеличить размер социальной помощи при подключении домов к газу для ряда категорий граждан, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Догазификация – это возможность для жителей по их заявлению бесплатно довести газ до границы земельного участка. Нами было принято решение по поддержке отдельных категорий граждан при газификации самих домов. Сейчас рассматриваем возможность увеличить поддержку для граждан, чей размер субсидии составлял 100 тысяч рублей - до 120-130 тысяч рублей. В ближайшее время такое решение примем", - сказал Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24. Тверь".
В пресс-службе регионального правительства пояснили, что к этой льготной категории относятся инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Сталинграда"; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом.
Для многодетных семей размер поддержки составляет до 300 тысяч рублей. Для участников специальной военной операции и членов их семей – до 150 тысяч рублей.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Более 350 километров газовых сетей построят в этом году в Тверской области
4 октября, 18:30
В настоящее время выдано 310 сертификатов на помощь в проведении газа в дома, в том числе 242 – многодетным семьям, два – участникам СВО и 11 – членам их семей.
Всего заключено 13165 договоров на догазификацию. "Голубое" топливо проведено до границ 10 422 домов, из них 4 610 подключено к газу.
С 2021 года в Верхневолжье существенно увеличены темпы работ по газификации. В прошлом году в регионе было построено 360 километров газовых сетей, что более чем в три раза превышает показатель 2020 года. Газ пришел в Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа, которые ранее не были газифицированы. В целом, в течение последних двух лет, в регионе построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью 550 километров. В 2023 году запланировано строительство более 350 километров газовых сетей в 25 населенных пунктах региона, что создаст возможности для газификации почти 7,5 тысячи домовладений, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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