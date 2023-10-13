https://ria.ru/20231013/petr-1902549033.html

Первопрестольный град Петра: места в Москве, тесно связанные с императором

Первопрестольный град Петра: места в Москве, тесно связанные с императором - РИА Новости, 13.10.2023

Первопрестольный град Петра: места в Москве, тесно связанные с императором

Петербург – явный лидер по количеству памятных мест, связанных с именем первого российского императора. Однако Петр родился и рос именно в Москве и ее... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:46

2023-10-13T14:46

2023-10-13T14:46

морская держава

морская держава

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Петербург – явный лидер по количеству памятных мест, связанных с именем первого российского императора. Однако Петр родился и рос именно в Москве и ее окрестностях. Здесь он получил воспитание и образование, впервые познакомился с основами военного и морского дел. А также приобрел знакомства среди иностранцев, которые приобщили юного царевича к европейской культуре. О петровской Москве читайте в материале проекта "Морская держава".И именно в Москве 30 октября (по новому стилю) 1696 года Боярская дума по предложению Петра приняла решение о создании регулярного военного флота: "Морским судам быть!". Стоит отметить, что первый русский корабль "Орел" был построен в селе Дединово, что недалеко от Москвы, по указу Алексея Михайловича, отца Петра. Тогда-то и было положено начало отечественному государственному судостроению. Но только Петр I организовал массовое строительство верфей и кораблей, поставил корабельное дело на поток, сделав его приоритетом государства.Кораблестроению и его ключевой роли в становлении России как великой морской державы были посвящены сразу несколько выставок Государственного исторического музея, подготовленных при поддержке Объединенной судостроительной корпорации.Так какие же московские локации наиболее тесно связаны с императором?КоломенскоеКоломенское – загородная резиденция московских царей, главной достопримечательностью которой был деревянный дворец царя Алексея Михайловича, построенный в 1666 году. Дворец соответствовал статусу его владельца и имел около 270 комнат и 3 тыс. окон.Петр впервые посетил его в трехлетнем возрасте, в дальнейшем он часто бывал здесь с семьей. В 1690-х годах Петр часто путешествовал на яхте по Москве-реке до Коломенского. По его велению в Коломенском проводились тренировки и тактические учения потешных полков, ставшие впоследствии гвардией – самой грозной силой петровской армии. После Азовских походов в царской резиденции собирались войска для подготовки к торжественному шествию по столице.Сейчас на территории музея-заповедника "Коломенское" находится более 20 объектов культурного наследия. Восстановлен деревянный царский дворец. Также сохранился домик Петра I, который был построен в 1702 году на острове Марков в устье Северной Двины и гордо именовался дворцом, несмотря на свой небольшой размер и схожесть с крестьянской избой. Однако последние исследования говорят о том, что домик, скорее всего, – произвольная реконструкция из материалов начала XVIII века. И Петр в нем никогда не был.ПреображенскоеПожалуй, самое значимое московское место для Петра – село Преображенское, построенное по указу Алексея Михайловича на берегу реки Яузы. Значительный период своего детства и юности Петр провел в этой резиденции со своей матерью Натальей Кирилловной.Именно здесь создавалась новые регулярная армия и флот, зарождалась современная государственность. В ноябре 1683 года здесь был сформирован Преображенский полк, первым "солдатом" которого стал Сергей Бухвостов – придворный конюх царя. Здесь же был построен городок Пресбург, который штурмовали потешные войска – будущая славная петровская армия.Преображенское стало местом для проведения военных маневров под командованием юного царя, организации показательных маршей. Из Москвы для "игр" заказывался порох, оружие и амуниция. В 1691 году потешные войска Петра разделились на два полка (Преображенский и Семеновский), которые существовали вплоть до 1917 года.ИзмайловоВ 1654 году после смерти Н.И.Романова (родственника царя), которому принадлежало Измайлово, эта вотчина отходит государству, и Алексей Михайлович организовывает там свою резиденцию. На искусственно созданном острове строится царская усадьба, в которой в 1670-е существовал домашний театр.Однажды в одном из амбаров юный Петр находит английский ботик – небольшое английское дубовое судно с парусом. Ему и было суждено войти в историю как "дедушка русского флота". Голландский корабельный мастер Карстен Брандт выправил ботик и спустил его на Яузу, научив юного Петра управлять судном. Так что, зная, что именно с этого ботика происходит знакомство Петра Великого с морским делом, можно считать современный район Москвы Измайлово малой родиной военно-морского флота.ЛефортовоС середины XVII века на берегу Яузы находилась Немецкая слобода, где молодой Петр познакомился со своим будущим сподвижником Францем Лефортом. Он создает полк "нового строя", который решили разместить по соседству. За верную службу Лефорту был дарован дворец. С этого момента берет свое начало история Лефортова.После смерти владельца, Лефортова слобода была передана в ведение Посольского приказа и фактически стала еще одной резиденцией русского государя. Примечательно, что Лефортовский парк, созданный в начале XVIII века при Петре Первом, является первым в России регулярным парком. Он послужил прообразом многих парковых ансамблей Санкт-Петербурга.АрсеналВо время большого пожара 1701 года на территории Москвы сгорели многие строения, в том числе Житные дворы в Кремле. На их месте для хранения оружия и боеприпасов был заложен арсенал, который впоследствии, по замыслу государя, должен был стать музеем. Для этого был издан специальный указ о сборе медных и железных пушек и всяких воинских знаков, взятых в боях. Эти трофеи было приказано доставить в Москву и "в Цейхаузе для памяти на вечную славу поставить".Строительство арсенала приостановили в 1706 году из-за Северной войны, продолжили постройку только после ее окончания и закончили строительные работы только в 1736 году. Во время Отечественной войны 1812 года наполеоновские войска при отступлении из Москвы взорвали часть здания, но в 1828 году оно было восстановлено архитектором Бове.

https://ria.ru/20220316/moskva-1778385256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

морская держава