https://ria.ru/20231013/peregovory-1902595155.html

Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана

Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана - РИА Новости, 13.10.2023

Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана

Россия готова содействовать возобновлению переговоров Баку и Еревана, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян это знают,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:40

2023-10-13T16:40

2023-10-13T16:56

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия готова содействовать возобновлению переговоров Баку и Еревана, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян это знают, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин."Я сегодня говорил об этом. Не знаю, по-моему, это даже наши пулы соответствующие снимали. Я сказал, что мы готовы, будем содействовать возобновлению переговоров мирных в надежде на заключение мирного соглашения. И предложили в Москве всем коллегам собраться. Премьер-министр Пашинян знает об этом, я ему говорил. Президент Азербайджана об этом знает", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Глава российского государства подчеркнул, что сейчас, на его взгляд, не должно быть с этим проблем."Мне кажется, что это вполне возможно, я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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в мире, россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, армения, азербайджан