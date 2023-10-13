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Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана - РИА Новости, 13.10.2023
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16:40 13.10.2023 (обновлено: 16:56 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/peregovory-1902595155.html
Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана
Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана - РИА Новости, 13.10.2023
Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана
Россия готова содействовать возобновлению переговоров Баку и Еревана, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян это знают,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:40
2023-10-13T16:56
в мире
россия
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
армения
азербайджан
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия готова содействовать возобновлению переговоров Баку и Еревана, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян это знают, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин."Я сегодня говорил об этом. Не знаю, по-моему, это даже наши пулы соответствующие снимали. Я сказал, что мы готовы, будем содействовать возобновлению переговоров мирных в надежде на заключение мирного соглашения. И предложили в Москве всем коллегам собраться. Премьер-министр Пашинян знает об этом, я ему говорил. Президент Азербайджана об этом знает", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Глава российского государства подчеркнул, что сейчас, на его взгляд, не должно быть с этим проблем."Мне кажется, что это вполне возможно, я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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в мире, россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, армения, азербайджан
В мире, Россия, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Армения, Азербайджан
Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана

Путин: РФ готова содействовать возобновлению переговоров Армении и Азербайджана

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкАвтомобили на контрольно-пропускном пункте "Лачин" на въезде в Лачинский коридор
Автомобили на контрольно-пропускном пункте Лачин на въезде в Лачинский коридор - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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Автомобили на контрольно-пропускном пункте "Лачин" на въезде в Лачинский коридор. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия готова содействовать возобновлению переговоров Баку и Еревана, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян это знают, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
«
"Я сегодня говорил об этом. Не знаю, по-моему, это даже наши пулы соответствующие снимали. Я сказал, что мы готовы, будем содействовать возобновлению переговоров мирных в надежде на заключение мирного соглашения. И предложили в Москве всем коллегам собраться. Премьер-министр Пашинян знает об этом, я ему говорил. Президент Азербайджана об этом знает", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
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Глава российского государства подчеркнул, что сейчас, на его взгляд, не должно быть с этим проблем.
«
"Мне кажется, что это вполне возможно, я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе", - сказал президент РФ.
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В миреРоссияНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинАрменияАзербайджан
 
 
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