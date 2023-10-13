https://ria.ru/20231013/pastila-1902438101.html

Пастилу из брусники отправят в зону СВО из Магадана

Пастилу из брусники отправят в зону СВО из Магадана - РИА Новости, 13.10.2023

Пастилу из брусники отправят в зону СВО из Магадана

Ученики, их родители и педагоги Магаданского областного центра образования №1 в пятницу изготавливали брусничную пастилу, которую отправят в зону специальной... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T09:53

2023-10-13T09:53

2023-10-13T09:53

надежные люди

магаданская область

магадан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902437434_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8ede6c685b325c95e4b4f7826849bba.jpg

МАГАДАН, 13 окт - РИА Новости. Ученики, их родители и педагоги Магаданского областного центра образования №1 в пятницу изготавливали брусничную пастилу, которую отправят в зону специальной военной операции, сообщает корреспондент РИА Новости. "Пастила очень долго хранится, потому что в ней есть такая специальная кислота. Витамин С тоже свою роль играет. Очень хорошо ее можно и замораживать, и сушить просто ягоду. Но мы решили пастилу, думаю, она понравится нашим ребятам в зоне специальной военной операции", - рассказала РИА Новости учитель труда ГКОУ "Магаданский областной центр образования №1" Галина Жученко. Готовить пастилу из брусники для участников СВО решили именно осенью из-за полезных свойств ягоды, которые особенно ценны в период простуд, рассказал РИА Новости директор ГКОУ "Магаданский областной центр образования №1" Александр Симонов. "Витамин С в ней. Она снижает давление и помогает от головной боли. И самое, наверное, главное - когда ее употребляешь, понимаешь, что это запах лета, запах Родины. И такая кислинка, которую она придает, и ты понимаешь, что это твое, родное. Это будет хорошее напоминание о родных местах нашим военным", - сказал Симонов. Он уточнил, что первую партию в пятьсот упаковок брусничной пастилы с орешками из шишек кедрового стланика в ближайшие дни заберут волонтеры, которые доставят ее в зону СВО.

https://ria.ru/20230919/urozhay-1897164167.html

https://ria.ru/20230929/pomosch-1899483522.html

магаданская область

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магаданская область, магадан