Рейтинг@Mail.ru
Пастилу из брусники отправят в зону СВО из Магадана - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
09:53 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/pastila-1902438101.html
Пастилу из брусники отправят в зону СВО из Магадана
Пастилу из брусники отправят в зону СВО из Магадана - РИА Новости, 13.10.2023
Пастилу из брусники отправят в зону СВО из Магадана
Ученики, их родители и педагоги Магаданского областного центра образования №1 в пятницу изготавливали брусничную пастилу, которую отправят в зону специальной... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:53
2023-10-13T09:53
надежные люди
магаданская область
магадан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902437434_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8ede6c685b325c95e4b4f7826849bba.jpg
МАГАДАН, 13 окт - РИА Новости. Ученики, их родители и педагоги Магаданского областного центра образования №1 в пятницу изготавливали брусничную пастилу, которую отправят в зону специальной военной операции, сообщает корреспондент РИА Новости. "Пастила очень долго хранится, потому что в ней есть такая специальная кислота. Витамин С тоже свою роль играет. Очень хорошо ее можно и замораживать, и сушить просто ягоду. Но мы решили пастилу, думаю, она понравится нашим ребятам в зоне специальной военной операции", - рассказала РИА Новости учитель труда ГКОУ "Магаданский областной центр образования №1" Галина Жученко. Готовить пастилу из брусники для участников СВО решили именно осенью из-за полезных свойств ягоды, которые особенно ценны в период простуд, рассказал РИА Новости директор ГКОУ "Магаданский областной центр образования №1" Александр Симонов. "Витамин С в ней. Она снижает давление и помогает от головной боли. И самое, наверное, главное - когда ее употребляешь, понимаешь, что это запах лета, запах Родины. И такая кислинка, которую она придает, и ты понимаешь, что это твое, родное. Это будет хорошее напоминание о родных местах нашим военным", - сказал Симонов. Он уточнил, что первую партию в пятьсот упаковок брусничной пастилы с орешками из шишек кедрового стланика в ближайшие дни заберут волонтеры, которые доставят ее в зону СВО.
https://ria.ru/20230919/urozhay-1897164167.html
https://ria.ru/20230929/pomosch-1899483522.html
магаданская область
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902437434_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b58d15364d2c8a64721ef5ecb38000d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магаданская область, магадан
Надежные люди, Магаданская область, Магадан

Пастилу из брусники отправят в зону СВО из Магадана

© Фото : Людмила ЩербаковаПастилу из брусники приготовили к отправке зону СВО из Магадана
Пастилу из брусники приготовили к отправке зону СВО из Магадана - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Людмила Щербакова
Пастилу из брусники приготовили к отправке зону СВО из Магадана
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 13 окт - РИА Новости. Ученики, их родители и педагоги Магаданского областного центра образования №1 в пятницу изготавливали брусничную пастилу, которую отправят в зону специальной военной операции, сообщает корреспондент РИА Новости.
«
"Пастила очень долго хранится, потому что в ней есть такая специальная кислота. Витамин С тоже свою роль играет. Очень хорошо ее можно и замораживать, и сушить просто ягоду. Но мы решили пастилу, думаю, она понравится нашим ребятам в зоне специальной военной операции", - рассказала РИА Новости учитель труда ГКОУ "Магаданский областной центр образования №1" Галина Жученко.
Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки из своего огорода бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Пермский пенсионер отправил весь урожай картошки бойцам СВО
19 сентября, 11:47
Готовить пастилу из брусники для участников СВО решили именно осенью из-за полезных свойств ягоды, которые особенно ценны в период простуд, рассказал РИА Новости директор ГКОУ "Магаданский областной центр образования №1" Александр Симонов.
«
"Витамин С в ней. Она снижает давление и помогает от головной боли. И самое, наверное, главное - когда ее употребляешь, понимаешь, что это запах лета, запах Родины. И такая кислинка, которую она придает, и ты понимаешь, что это твое, родное. Это будет хорошее напоминание о родных местах нашим военным", - сказал Симонов.
Он уточнил, что первую партию в пятьсот упаковок брусничной пастилы с орешками из шишек кедрового стланика в ближайшие дни заберут волонтеры, которые доставят ее в зону СВО.
Рустем и Гузэль Явваровы, которые вырастили для бойцов чеснок - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Жители Башкирии отправили в зону СВО мед, чеснок и лечебные травы
29 сентября, 15:50
 
Надежные людиМагаданская областьМагадан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала