Пастилу из брусники отправят в зону СВО из Магадана
© Фото : Людмила ЩербаковаПастилу из брусники приготовили к отправке зону СВО из Магадана
© Фото : Людмила Щербакова
Пастилу из брусники приготовили к отправке зону СВО из Магадана
МАГАДАН, 13 окт - РИА Новости. Ученики, их родители и педагоги Магаданского областного центра образования №1 в пятницу изготавливали брусничную пастилу, которую отправят в зону специальной военной операции, сообщает корреспондент РИА Новости.
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"Пастила очень долго хранится, потому что в ней есть такая специальная кислота. Витамин С тоже свою роль играет. Очень хорошо ее можно и замораживать, и сушить просто ягоду. Но мы решили пастилу, думаю, она понравится нашим ребятам в зоне специальной военной операции", - рассказала РИА Новости учитель труда ГКОУ "Магаданский областной центр образования №1" Галина Жученко.
Готовить пастилу из брусники для участников СВО решили именно осенью из-за полезных свойств ягоды, которые особенно ценны в период простуд, рассказал РИА Новости директор ГКОУ "Магаданский областной центр образования №1" Александр Симонов.
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"Витамин С в ней. Она снижает давление и помогает от головной боли. И самое, наверное, главное - когда ее употребляешь, понимаешь, что это запах лета, запах Родины. И такая кислинка, которую она придает, и ты понимаешь, что это твое, родное. Это будет хорошее напоминание о родных местах нашим военным", - сказал Симонов.
Он уточнил, что первую партию в пятьсот упаковок брусничной пастилы с орешками из шишек кедрового стланика в ближайшие дни заберут волонтеры, которые доставят ее в зону СВО.