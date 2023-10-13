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Король Иордании выступил против попыток вытеснить палестинцев с их земель - РИА Новости, 13.10.2023
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12:57 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/palestina-1902503875.html
Король Иордании выступил против попыток вытеснить палестинцев с их земель
Король Иордании выступил против попыток вытеснить палестинцев с их земель - РИА Новости, 13.10.2023
Король Иордании выступил против попыток вытеснить палестинцев с их земель
Король Иордании Абдалла II во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном выступил против любых попыток вытеснить палестинцев со своих территорий или РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:57
2023-10-13T12:57
в мире
израиль
иордания
сша
энтони блинкен
абдалла ii
махмуд аббас
хамас
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном выступил против любых попыток вытеснить палестинцев со своих территорий или принудить их к переселению, сообщило Иорданское агентство новостей Petra. Блинкен приехал с визитом в Амман после посещения Израиля, там он также рассчитывает встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом. "Король предостерег от любых попыток вытеснить палестинцев с их земель или принудить их к перемещению. Он подчеркнул, что конфликт не должен распространяться на соседние страны и усугублять проблему беженцев", - приводит агентство слова короля. Кроме того, он призвал США открыть гуманитарные коридоры с сектором Газа для доставки туда помощи пострадавшим от израильских бомбежек. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html
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в мире, израиль, иордания, сша, энтони блинкен, абдалла ii, махмуд аббас, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иордания, США, Энтони Блинкен, Абдалла II, Махмуд Аббас, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Король Иордании выступил против попыток вытеснить палестинцев с их земель

Абдалла II предостерег от попыток вытеснить палестинцев с их территории

© AP Photo / Hannah McKay/Pool Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн
Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Hannah McKay/Pool
Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн . Архивное фото
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном выступил против любых попыток вытеснить палестинцев со своих территорий или принудить их к переселению, сообщило Иорданское агентство новостей Petra.
Блинкен приехал с визитом в Амман после посещения Израиля, там он также рассчитывает встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
Вчера, 08:00
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"Король предостерег от любых попыток вытеснить палестинцев с их земель или принудить их к перемещению. Он подчеркнул, что конфликт не должен распространяться на соседние страны и усугублять проблему беженцев", - приводит агентство слова короля. Кроме того, он призвал США открыть гуманитарные коридоры с сектором Газа для доставки туда помощи пострадавшим от израильских бомбежек.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Мечеть в Хан-Юнисе, разрушенная в результате израильского авиаудара по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада
11 октября, 08:00
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильИорданияСШАЭнтони БлинкенАбдалла IIМахмуд АббасХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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