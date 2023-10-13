https://ria.ru/20231013/otsrochka-1902650284.html

Минцифры рассказало о случаях отказов в отсрочки для IT-специалистов

Минцифры рассказало о случаях отказов в отсрочки для IT-специалистов - РИА Новости, 13.10.2023

Минцифры рассказало о случаях отказов в отсрочки для IT-специалистов

Минцифры контролирует случаи отказов в отсрочке от срочной службы IT-специалистам, сообщения о них единичные, вопросы решаются оперативно в ручном режиме,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:31

2023-10-13T19:31

2023-10-13T19:31

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_82fc6a79c344090698456e726a2e7184.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минцифры контролирует случаи отказов в отсрочке от срочной службы IT-специалистам, сообщения о них единичные, вопросы решаются оперативно в ручном режиме, работает горячая линия, сообщается в Telegram-канале министерства. "СМИ сообщают о единичных случаях отказов военкоматов в отсрочке от срочной службы ИТ-специалистам. В связи с этим напоминаем, что работает горячая линия. Все вопросы находятся на контроле и решаются Минцифры в ручном режиме максимально оперативно", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что случаи отказа связаны с тем, что компания не внесла специалиста в списки или ошиблась в данных, данные подали только в весенний призыв, а в осенний - забыли, специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы, специалист поменял место работы, и новый работодатель не успел подать списки. Если специалист получил отказ, ему нужно направить на почту help@digital.gov.ru свое ФИО, название компании, номер заявления на "Госуслугах", суть проблемы, мобильный телефон для связи, фото повестки. "Ещё раз обращаем внимание компаний и специалистов. Важно придерживаться установленных правил: вовремя подавать списки на "Госуслугах", а также соответствовать всем критериям для отсрочки. В рамках осеннего призыва заявки принимались до 8 августа", - добавили в Минцифры. Президент РФ Владимир Путин в марте 2022 года подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. В сентябре 2023 года президент подписал указ, согласно которому возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний с 1 января 2024 года будет повышен с 27 до 30 лет. Для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

https://ria.ru/20230929/prizyv-1899500036.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин