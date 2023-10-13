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Россия продолжит действовать в рамках ДВЗЯИ, заявил Рябков - РИА Новости, 13.10.2023
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17:00 13.10.2023 (обновлено: 17:35 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/oruzhie-1902602358.html
Россия продолжит действовать в рамках ДВЗЯИ, заявил Рябков
Россия продолжит действовать в рамках ДВЗЯИ, заявил Рябков - РИА Новости, 13.10.2023
Россия продолжит действовать в рамках ДВЗЯИ, заявил Рябков
Россия будет продолжать действовать в рамках ДВЗЯИ, даже в случае отзыва его ратификации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:00
2023-10-13T17:35
россия
в мире
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия будет продолжать действовать в рамках ДВЗЯИ, даже в случае отзыва его ратификации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не отзываем нашу подпись по договору. Мы будем продолжать действовать в его рамках так, как это делают на протяжении 23 лет США. Никаких дальнейших изменений нет в нашем подходе", - сказал Рябков журналистам."Не хочу вдаваться в спекуляции что может происходить потом, на нынешнем отрезке просто политико-юридическая паритетность с США будет восстановлена, и я думаю это само себе значимый сигнал американцам и всем остальным, что если они реально хотят, чтобы договор укреплялся и приближался момент его официального вступления в силу, они должны, прежде всего, озаботиться своей собственной позицией и найти способы каким образом продвинуться к его ратификации американским сенатом", - добавил Рябков.
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россия, в мире, сша, сергей рябков
Россия, В мире, США, Сергей Рябков
Россия продолжит действовать в рамках ДВЗЯИ, заявил Рябков

Рябков: Россия продолжит действовать в рамках ДВЗЯИ даже при дератификации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРабота расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия будет продолжать действовать в рамках ДВЗЯИ, даже в случае отзыва его ратификации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не отзываем нашу подпись по договору. Мы будем продолжать действовать в его рамках так, как это делают на протяжении 23 лет США. Никаких дальнейших изменений нет в нашем подходе", - сказал Рябков журналистам.
"Не хочу вдаваться в спекуляции что может происходить потом, на нынешнем отрезке просто политико-юридическая паритетность с США будет восстановлена, и я думаю это само себе значимый сигнал американцам и всем остальным, что если они реально хотят, чтобы договор укреплялся и приближался момент его официального вступления в силу, они должны, прежде всего, озаботиться своей собственной позицией и найти способы каким образом продвинуться к его ратификации американским сенатом", - добавил Рябков.
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Энергетика Судного дня
10 октября, 08:00
 
РоссияВ миреСШАСергей Рябков
 
 
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