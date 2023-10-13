https://ria.ru/20231013/oruzhie-1902602358.html

Россия продолжит действовать в рамках ДВЗЯИ, заявил Рябков

Россия продолжит действовать в рамках ДВЗЯИ, заявил Рябков - РИА Новости, 13.10.2023

Россия продолжит действовать в рамках ДВЗЯИ, заявил Рябков

Россия будет продолжать действовать в рамках ДВЗЯИ, даже в случае отзыва его ратификации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:00

2023-10-13T17:00

2023-10-13T17:35

россия

в мире

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия будет продолжать действовать в рамках ДВЗЯИ, даже в случае отзыва его ратификации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не отзываем нашу подпись по договору. Мы будем продолжать действовать в его рамках так, как это делают на протяжении 23 лет США. Никаких дальнейших изменений нет в нашем подходе", - сказал Рябков журналистам."Не хочу вдаваться в спекуляции что может происходить потом, на нынешнем отрезке просто политико-юридическая паритетность с США будет восстановлена, и я думаю это само себе значимый сигнал американцам и всем остальным, что если они реально хотят, чтобы договор укреплялся и приближался момент его официального вступления в силу, они должны, прежде всего, озаботиться своей собственной позицией и найти способы каким образом продвинуться к его ратификации американским сенатом", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20231010/energetika-1901600672.html

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россия, в мире, сша, сергей рябков