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Гражданское оружие из недружественных стран в России станет дороже - РИА Новости, 13.10.2023
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14:35 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/oruzhie-1902545373.html
Гражданское оружие из недружественных стран в России станет дороже
Гражданское оружие из недружественных стран в России станет дороже - РИА Новости, 13.10.2023
Гражданское оружие из недружественных стран в России станет дороже
Правительством РФ введены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов оружия, его частей и боеприпасов, импортируемых из... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:35
2023-10-13T14:35
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
москва
оружие
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Правительством РФ введены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов оружия, его частей и боеприпасов, импортируемых из недружественных государств, сообщила РИА Новости директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович. Заявление прозвучало в рамках пленарной сессии IV Международной выставки-форума ORЕLEXPO-2023. "Для поддержки отечественных производителей гражданского оружия, в том числе с учетом санкций со стороны недружественных государств, на площадке Минэкономразвития России совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти проведена работа по введению соответствующих мер регулирования", - объяснила Щур-Труханович. По ее информации, повышенные ставки были введены правительством РФ в декабре 2022 года в размере 35% от таможенной стоимости товара. "Также для поддержки и продвижения отечественных производителей Минэкономразвития России проводит системную работу по выявлению и устранению торговых барьеров, оказывающих негативное влияние на доступ российского экспорта на внешние рынки", - подчеркнула Щур-Труханович. Международная охотничья выставка-форум ORЕLEXPO-2023 открылась в Гостином дворе Москвы 12 октября. В мероприятии принимают участие более 150 экспонентов, выступят около 100 спикеров, пройдет свыше 80 часов деловой программы.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), москва, оружие
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Москва, Оружие

Гражданское оружие из недружественных стран в России станет дороже

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДиректор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Лилия Щур-Труханович
Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Лилия Щур-Труханович - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Лилия Щур-Труханович. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Правительством РФ введены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов оружия, его частей и боеприпасов, импортируемых из недружественных государств, сообщила РИА Новости директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович.
Заявление прозвучало в рамках пленарной сессии IV Международной выставки-форума ORЕLEXPO-2023.
"Для поддержки отечественных производителей гражданского оружия, в том числе с учетом санкций со стороны недружественных государств, на площадке Минэкономразвития России совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти проведена работа по введению соответствующих мер регулирования", - объяснила Щур-Труханович.
По ее информации, повышенные ставки были введены правительством РФ в декабре 2022 года в размере 35% от таможенной стоимости товара.
В Москве открылась Международная выставка-форум ORЁLEXPO-2023 - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
В Москве открылась Международная выставка-форум ORЁLEXPO-2023
12 октября, 18:00
"Также для поддержки и продвижения отечественных производителей Минэкономразвития России проводит системную работу по выявлению и устранению торговых барьеров, оказывающих негативное влияние на доступ российского экспорта на внешние рынки", - подчеркнула Щур-Труханович.
Международная охотничья выставка-форум ORЕLEXPO-2023 открылась в Гостином дворе Москвы 12 октября. В мероприятии принимают участие более 150 экспонентов, выступят около 100 спикеров, пройдет свыше 80 часов деловой программы.
 
РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)МоскваОружие
 
 
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