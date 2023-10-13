https://ria.ru/20231013/oruzhie-1902545373.html

Гражданское оружие из недружественных стран в России станет дороже

Гражданское оружие из недружественных стран в России станет дороже - РИА Новости, 13.10.2023

Гражданское оружие из недружественных стран в России станет дороже

Правительством РФ введены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов оружия, его частей и боеприпасов, импортируемых из... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:35

2023-10-13T14:35

2023-10-13T14:35

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

москва

оружие

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Правительством РФ введены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов оружия, его частей и боеприпасов, импортируемых из недружественных государств, сообщила РИА Новости директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович. Заявление прозвучало в рамках пленарной сессии IV Международной выставки-форума ORЕLEXPO-2023. "Для поддержки отечественных производителей гражданского оружия, в том числе с учетом санкций со стороны недружественных государств, на площадке Минэкономразвития России совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти проведена работа по введению соответствующих мер регулирования", - объяснила Щур-Труханович. По ее информации, повышенные ставки были введены правительством РФ в декабре 2022 года в размере 35% от таможенной стоимости товара. "Также для поддержки и продвижения отечественных производителей Минэкономразвития России проводит системную работу по выявлению и устранению торговых барьеров, оказывающих негативное влияние на доступ российского экспорта на внешние рынки", - подчеркнула Щур-Труханович. Международная охотничья выставка-форум ORЕLEXPO-2023 открылась в Гостином дворе Москвы 12 октября. В мероприятии принимают участие более 150 экспонентов, выступят около 100 спикеров, пройдет свыше 80 часов деловой программы.

https://ria.ru/20231012/vystavka-forum-1902337524.html

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Алёна Пава

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), москва, оружие