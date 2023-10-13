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Российские бойцы в Запорожской области захватили БМП с американским оружием
Российские бойцы в Запорожской области захватили БМП с американским оружием - РИА Новости, 13.10.2023
Российские бойцы в Запорожской области захватили БМП с американским оружием
Российские военные захватили в Запорожской области вражескую боевую машину пехоты, полную американского и шведского оружия, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:58
2023-10-13T13:58
2023-10-13T13:58
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Российские военные захватили в Запорожской области вражескую боевую машину пехоты, полную американского и шведского оружия, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "В направлении Новопрокоповки наши бойцы затрофеили вражеский БМП, в котором оказалась масса американского и шведского оружия: гранатометы, пулеметы и прочие", - сказал Рогов. По его словам, противник использует БМП для проведения ротации и подвоза вооружения на линию фронта.
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские бойцы в Запорожской области захватили БМП с американским оружием
Рогов: ВС России в Запорожской области захватили БМП с американским оружием