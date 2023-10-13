https://ria.ru/20231013/oformlenie-1902519774.html

Уникальное оформление используют при ремонте подъездов в Королеве

Уникальное оформление используют при ремонте подъездов в Королеве - РИА Новости, 13.10.2023

Уникальное оформление используют при ремонте подъездов в Королеве

В подмосковном Королеве при ремонте подъездов применяется уникальное тематическое оформление, каждый год используется различная тема, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:37

2023-10-13T13:37

2023-10-13T13:37

королев

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В подмосковном Королеве при ремонте подъездов применяется уникальное тематическое оформление, каждый год используется различная тема, сообщает пресс-служба администрация муниципалитета.Подъезды каждый год в наукограде оформляются в разном стиле. В прошлом году темой оформления стал космос, в этом – наука и образование.Инициаторами особенного ремонта становятся сами жители, а воплощает их пожелания в жизнь управляющая компания. Оформление занимает немало времени – сначала специалистами создается проект, который должны одобрить жильцы, а затем к работе приступают профессиональные художники.Обновление мест общего пользования в домах Королева проводится по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева "Мой подъезд". Всего в этом году в округе отремонтировали 34 подъезда, пять из них – тематические.

https://radiosputnik.ria.ru/20230927/korolev-1898930978.html

королев

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

королев, московская область (подмосковье), андрей воробьев