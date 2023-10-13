https://ria.ru/20231013/oformlenie-1902519774.html
Уникальное оформление используют при ремонте подъездов в Королеве
Уникальное оформление используют при ремонте подъездов в Королеве - РИА Новости, 13.10.2023
Уникальное оформление используют при ремонте подъездов в Королеве
В подмосковном Королеве при ремонте подъездов применяется уникальное тематическое оформление, каждый год используется различная тема, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:37
2023-10-13T13:37
2023-10-13T13:37
королев
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902515712_0:44:1905:1116_1920x0_80_0_0_4fa917091db746cf083b270e6eeb7ddb.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В подмосковном Королеве при ремонте подъездов применяется уникальное тематическое оформление, каждый год используется различная тема, сообщает пресс-служба администрация муниципалитета.Подъезды каждый год в наукограде оформляются в разном стиле. В прошлом году темой оформления стал космос, в этом – наука и образование.Инициаторами особенного ремонта становятся сами жители, а воплощает их пожелания в жизнь управляющая компания. Оформление занимает немало времени – сначала специалистами создается проект, который должны одобрить жильцы, а затем к работе приступают профессиональные художники.Обновление мест общего пользования в домах Королева проводится по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева "Мой подъезд". Всего в этом году в округе отремонтировали 34 подъезда, пять из них – тематические.
https://radiosputnik.ria.ru/20230927/korolev-1898930978.html
королев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
королев, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Королев, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В подмосковном Королеве при ремонте подъездов применяется уникальное тематическое оформление, каждый год используется различная тема, сообщает пресс-служба администрация муниципалитета.
Подъезды каждый год в наукограде оформляются в разном стиле. В прошлом году темой оформления стал космос, в этом – наука и образование.
Инициаторами особенного ремонта становятся сами жители, а воплощает их пожелания в жизнь управляющая компания. Оформление занимает немало времени – сначала специалистами создается проект, который должны одобрить жильцы, а затем к работе приступают профессиональные художники.
Обновление мест общего пользования в домах Королева проводится по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
"Мой подъезд". Всего в этом году в округе отремонтировали 34 подъезда, пять из них – тематические.
В Королеве проходит масштабная реконструкция инфраструктуры ЖКХ