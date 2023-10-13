https://ria.ru/20231013/odzvyai-1902620111.html

МИД: визит секретаря ОДВЗЯИ в Россию сейчас не готовится

МИД: визит секретаря ОДВЗЯИ в Россию сейчас не готовится - РИА Новости, 13.10.2023

МИД: визит секретаря ОДВЗЯИ в Россию сейчас не готовится

В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) получили полную информацию о причинах того, почему Россия планирует отозвать... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:42

2023-10-13T17:42

2023-10-13T17:42

в мире

россия

сергей рябков

одвзяи

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) получили полную информацию о причинах того, почему Россия планирует отозвать ратификацию Договора, визит исполнительного секретаря ОДВЗЯИ в РФ сейчас не готовится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Господин Флойд в полном объеме получил всю информацию от нас - что происходит, почему это происходит, какие мотивы нами двигали. Президент все предельно четко разъяснил, выступая на "Валдае". После этого, в последующие дни, были контакты с господином Флойдом в Вене", - сказал Рябков. "Не думаю, что сейчас есть потребности для прямых контактов здесь. Ничего к тому, что он уже услышал от нас мы не добавим, ему это все хорошо понятно. Соответственно, на нынешнем отрезке визит господина Флойда в РФ не готовится", - добавил замглавы МИД РФ. Ранее исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ.

https://ria.ru/20231013/vstrecha-1902574033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей рябков, одвзяи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)