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МИД: визит секретаря ОДВЗЯИ в Россию сейчас не готовится - РИА Новости, 13.10.2023
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17:42 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/odzvyai-1902620111.html
МИД: визит секретаря ОДВЗЯИ в Россию сейчас не готовится
МИД: визит секретаря ОДВЗЯИ в Россию сейчас не готовится - РИА Новости, 13.10.2023
МИД: визит секретаря ОДВЗЯИ в Россию сейчас не готовится
В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) получили полную информацию о причинах того, почему Россия планирует отозвать... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:42
2023-10-13T17:42
в мире
россия
сергей рябков
одвзяи
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) получили полную информацию о причинах того, почему Россия планирует отозвать ратификацию Договора, визит исполнительного секретаря ОДВЗЯИ в РФ сейчас не готовится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Господин Флойд в полном объеме получил всю информацию от нас - что происходит, почему это происходит, какие мотивы нами двигали. Президент все предельно четко разъяснил, выступая на "Валдае". После этого, в последующие дни, были контакты с господином Флойдом в Вене", - сказал Рябков. "Не думаю, что сейчас есть потребности для прямых контактов здесь. Ничего к тому, что он уже услышал от нас мы не добавим, ему это все хорошо понятно. Соответственно, на нынешнем отрезке визит господина Флойда в РФ не готовится", - добавил замглавы МИД РФ. Ранее исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ.
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в мире, россия, сергей рябков, одвзяи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Рябков, ОДВЗЯИ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: визит секретаря ОДВЗЯИ в Россию сейчас не готовится

Рябков: в ОДВЗЯИ получили полную информацию о причинах РФ отозвать ратификацию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) получили полную информацию о причинах того, почему Россия планирует отозвать ратификацию Договора, визит исполнительного секретаря ОДВЗЯИ в РФ сейчас не готовится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Господин Флойд в полном объеме получил всю информацию от нас - что происходит, почему это происходит, какие мотивы нами двигали. Президент все предельно четко разъяснил, выступая на "Валдае". После этого, в последующие дни, были контакты с господином Флойдом в Вене", - сказал Рябков.
"Не думаю, что сейчас есть потребности для прямых контактов здесь. Ничего к тому, что он уже услышал от нас мы не добавим, ему это все хорошо понятно. Соответственно, на нынешнем отрезке визит господина Флойда в РФ не готовится", - добавил замглавы МИД РФ.
Ранее исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В Кремле прокомментировали запрос секретаря ОДВЗЯИ о встрече с Путиным
Вчера, 15:41
 
В миреРоссияСергей РябковОДВЗЯИМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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