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Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России - РИА Новости, 13.10.2023
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20:08 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/obvinenie-1902664469.html
Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России
Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России - РИА Новости, 13.10.2023
Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу выступил с бездоказательным утверждением, что КНДР РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T20:08
2023-10-13T20:08
россия
сша
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу выступил с бездоказательным утверждением, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. "За последние недели Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами", - заявил Кирби в ходе спецбрифинга. При этом никаких доказательств своих слов он не привел. Это стало первым случаем обвинений представителя США в адрес КНДР в поставках оружия России. Как отметил Кирби, США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна. При этом, как утверждает представитель Белого дома, в обмен на передачу вооружений и боеприпасов КНДР якобы запросила у России военную помощь, включая истребители, ракеты класса "земля – воздух", бронетехнику, а также передовые технологии. Западные страны уже выступали с утверждениями о поставках зарубежных вооружений России в период проведения СВО, однако доказательств не приводили, при этом в Москве такие заявления отвергали.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
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россия, сша, москва, джон кирби, в мире
Россия, США, Москва, Джон Кирби, В мире
Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России

Кирби: Северная Корея поставила РФ более тысячи контейнеров с боеприпасами

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу выступил с бездоказательным утверждением, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине.
"За последние недели Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами", - заявил Кирби в ходе спецбрифинга. При этом никаких доказательств своих слов он не привел. Это стало первым случаем обвинений представителя США в адрес КНДР в поставках оружия России.
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Как отметил Кирби, США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна.
При этом, как утверждает представитель Белого дома, в обмен на передачу вооружений и боеприпасов КНДР якобы запросила у России военную помощь, включая истребители, ракеты класса "земля – воздух", бронетехнику, а также передовые технологии.
Западные страны уже выступали с утверждениями о поставках зарубежных вооружений России в период проведения СВО, однако доказательств не приводили, при этом в Москве такие заявления отвергали.
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