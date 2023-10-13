https://ria.ru/20231013/obvinenie-1902664469.html
Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России
Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России - РИА Новости, 13.10.2023
Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу выступил с бездоказательным утверждением, что КНДР РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T20:08
2023-10-13T20:08
2023-10-13T20:08
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу выступил с бездоказательным утверждением, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. "За последние недели Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами", - заявил Кирби в ходе спецбрифинга. При этом никаких доказательств своих слов он не привел. Это стало первым случаем обвинений представителя США в адрес КНДР в поставках оружия России. Как отметил Кирби, США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна. При этом, как утверждает представитель Белого дома, в обмен на передачу вооружений и боеприпасов КНДР якобы запросила у России военную помощь, включая истребители, ракеты класса "земля – воздух", бронетехнику, а также передовые технологии. Западные страны уже выступали с утверждениями о поставках зарубежных вооружений России в период проведения СВО, однако доказательств не приводили, при этом в Москве такие заявления отвергали.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
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россия, сша, москва, джон кирби, в мире
Россия, США, Москва, Джон Кирби, В мире
Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России
Кирби: Северная Корея поставила РФ более тысячи контейнеров с боеприпасами
ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу выступил с бездоказательным утверждением, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине.
"За последние недели Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами", - заявил Кирби в ходе спецбрифинга. При этом никаких доказательств своих слов он не привел. Это стало первым случаем обвинений представителя США
в адрес КНДР в поставках оружия России.
США отправляют на Украину убийственную помощь
Как отметил Кирби, США осуждают "поставки оружия" Москве
со стороны Пхеньяна
.
При этом, как утверждает представитель Белого дома, в обмен на передачу вооружений и боеприпасов КНДР якобы запросила у России военную помощь, включая истребители, ракеты класса "земля – воздух", бронетехнику, а также передовые технологии.
Западные страны уже выступали с утверждениями о поставках зарубежных вооружений России в период проведения СВО, однако доказательств не приводили, при этом в Москве такие заявления отвергали.
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