https://ria.ru/20231013/obstrely-1902612854.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Зайцево

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 13.10.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Зайцево

Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку, Горловке, Макеевке и Зайцево, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:21

2023-10-13T17:21

2023-10-13T17:21

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

макеевка

зайцево

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg

ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку, Горловке, Макеевке и Зайцево, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 16.10 по 16.35 выпустили еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, Макеевке и Зайцево. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Куйбышевский - на западе. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

горловка

макеевка

зайцево

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, макеевка, зайцево, вооруженные силы украины, донецкая народная республика