ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Зайцево
ДНР: ВСУ выпустили 24 снаряда по Донецку, Горловке, Макеевке и Зайцево
Осколки украинского снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку, Горловке, Макеевке и Зайцево, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска с 16.10 по 16.35 выпустили еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, Макеевке и Зайцево.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Куйбышевский - на западе. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.