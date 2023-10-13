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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/obstrely-1902612854.html
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Зайцево
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 13.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Зайцево
Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку, Горловке, Макеевке и Зайцево, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:21
2023-10-13T17:21
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
макеевка
зайцево
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку, Горловке, Макеевке и Зайцево, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 16.10 по 16.35 выпустили еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, Макеевке и Зайцево. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Куйбышевский - на западе. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
горловка
макеевка
зайцево
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, горловка, макеевка, зайцево, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Макеевка, Зайцево, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Зайцево

ДНР: ВСУ выпустили 24 снаряда по Донецку, Горловке, Макеевке и Зайцево

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки украинского снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку, Горловке, Макеевке и Зайцево, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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7 октября, 08:00
Кроме того, украинские войска с 16.10 по 16.35 выпустили еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, Макеевке и Зайцево.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Куйбышевский - на западе. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 октября, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаМакеевкаЗайцевоВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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