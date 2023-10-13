https://ria.ru/20231013/obstrel-1902541270.html

При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель

При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.10.2023

При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:27

2023-10-13T14:27

2023-10-13T14:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Веселое, по улице Набережной, 55 ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится представительства. Ранее ведомство, что украинские войска в 12.45 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району.

https://ria.ru/20231010/obstre-1901873003.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, происшествия