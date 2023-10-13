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При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/obstrel-1902541270.html
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.10.2023
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:27
2023-10-13T14:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Веселое, по улице Набережной, 55 ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится представительства. Ранее ведомство, что украинские войска в 12.45 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
https://ria.ru/20231010/obstre-1901873003.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель

Представительство ДНР: при обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Веселое, по улице Набережной, 55 ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится представительства.
Ранее ведомство, что украинские войска в 12.45 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
Последствия обстрела Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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