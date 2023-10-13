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При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.10.2023
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:27
2023-10-13T14:27
2023-10-13T14:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Веселое, по улице Набережной, 55 ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится представительства. Ранее ведомство, что украинские войска в 12.45 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель
Представительство ДНР: при обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина