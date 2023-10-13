https://ria.ru/20231013/obstrel-1902529988.html

ВСУ за сутки выпустили 145 снарядов по Херсонской области

ВСУ за сутки выпустили 145 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 13.10.2023

ВСУ за сутки выпустили 145 снарядов по Херсонской области

Украинская армия за прошедшие сутки выпустили 145 боеприпасов по левобережью Херсонской области, в селе Геройское ранен местный житель, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:06

2023-10-13T14:06

2023-10-13T14:06

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

каховка

владимир сальдо

происшествия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки выпустили 145 боеприпасов по левобережью Херсонской области, в селе Геройское ранен местный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Враг за минувшие сутки выпустил по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 145 боеприпасов. Обстрелам, кроме Геройского, подверглись Новая Каховка, Каховка, Алешки, Днепряны, Великая (Большая) и Малая Лепетихи, Князе-Григорьевка, Сергеевка, Крынки, Казачьи Лагеря, Подстепное, Саги, Песчановка. В этих населённых пунктах, к счастью, никто не пострадал", - написал Сальдо. Накануне произошёл обстрел села Геройское Голопристаньского муниципального округа. "В результате пострадал 61-летний гражданин Украины, который получил тяжелое ранение от мины украинских вооружённых формирований, разорвавшейся прямо в его дворе", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20230921/obstrel-1897724648.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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