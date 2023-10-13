https://ria.ru/20231013/npo-1902558738.html

Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО ZOiS

Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО ZOiS - РИА Новости, 13.10.2023

Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО ZOiS

Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:15

2023-10-13T15:15

2023-10-13T15:17

общество

генеральная прокуратура рф

россия

германия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований), продвигающую "идеи ненависти к нашей стране", сообщается на сайте ведомства."Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность псевдоаналитиков, продвигающих идеи ненависти к нашей стране. Речь о немецкой неправительственной организации Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (ZOiS). Истинные цели Центра – инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны, пропаганда информации, искажающей историю российского государства", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что под прикрытием гуманитарных и научных проектов Центр собирает данные о деятельности органов власти и внутриполитических процессах, на основе чего готовит доклады, "искажающие реальное положение дел в нашей стране, носящие ярко выраженный антироссийский характер, и распространяет их среди госструктур ФРГ, национальных и зарубежных НПО, средств массовой информации"."При этом указанные доклады готовятся по западным "методичкам" исключительно на основе не соответствующих действительности данных, основанных на субъективных измышлениях иностранных псевдоэкспертов, не обладающих достаточной образованностью, имеющих в том числе российское гражданство", - добавляется в сообщении.Кроме того, как подчеркнули в ГП РФ, организация пыталась продавливать нужные ей акценты, заставлять российских экспертов продвигать идеи ненависти к РФ и ее руководству.

https://ria.ru/20230926/nezhelatelnye-1898802231.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, генеральная прокуратура рф, россия, германия