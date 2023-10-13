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Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО ZOiS - РИА Новости, 13.10.2023
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15:15 13.10.2023 (обновлено: 15:17 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/npo-1902558738.html
Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО ZOiS
Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО ZOiS - РИА Новости, 13.10.2023
Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО ZOiS
Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:15
2023-10-13T15:17
общество
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований), продвигающую "идеи ненависти к нашей стране", сообщается на сайте ведомства."Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность псевдоаналитиков, продвигающих идеи ненависти к нашей стране. Речь о немецкой неправительственной организации Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (ZOiS). Истинные цели Центра – инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны, пропаганда информации, искажающей историю российского государства", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что под прикрытием гуманитарных и научных проектов Центр собирает данные о деятельности органов власти и внутриполитических процессах, на основе чего готовит доклады, "искажающие реальное положение дел в нашей стране, носящие ярко выраженный антироссийский характер, и распространяет их среди госструктур ФРГ, национальных и зарубежных НПО, средств массовой информации"."При этом указанные доклады готовятся по западным "методичкам" исключительно на основе не соответствующих действительности данных, основанных на субъективных измышлениях иностранных псевдоэкспертов, не обладающих достаточной образованностью, имеющих в том числе российское гражданство", - добавляется в сообщении.Кроме того, как подчеркнули в ГП РФ, организация пыталась продавливать нужные ей акценты, заставлять российских экспертов продвигать идеи ненависти к РФ и ее руководству.
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общество, генеральная прокуратура рф, россия, германия
Общество, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Германия
Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО ZOiS

ГП признала нежелательной НПО Zentrum fur Osteuropa – und Internationale Studien

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований), продвигающую "идеи ненависти к нашей стране", сообщается на сайте ведомства.
«
"Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность псевдоаналитиков, продвигающих идеи ненависти к нашей стране. Речь о немецкой неправительственной организации Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (ZOiS). Истинные цели Центра – инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны, пропаганда информации, искажающей историю российского государства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что под прикрытием гуманитарных и научных проектов Центр собирает данные о деятельности органов власти и внутриполитических процессах, на основе чего готовит доклады, "искажающие реальное положение дел в нашей стране, носящие ярко выраженный антироссийский характер, и распространяет их среди госструктур ФРГ, национальных и зарубежных НПО, средств массовой информации".
«
"При этом указанные доклады готовятся по западным "методичкам" исключительно на основе не соответствующих действительности данных, основанных на субъективных измышлениях иностранных псевдоэкспертов, не обладающих достаточной образованностью, имеющих в том числе российское гражданство", - добавляется в сообщении.
Кроме того, как подчеркнули в ГП РФ, организация пыталась продавливать нужные ей акценты, заставлять российских экспертов продвигать идеи ненависти к РФ и ее руководству.
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