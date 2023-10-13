Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО ZOiS
ГП признала нежелательной НПО Zentrum fur Osteuropa – und Internationale Studien
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований), продвигающую "идеи ненависти к нашей стране", сообщается на сайте ведомства.
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"Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность псевдоаналитиков, продвигающих идеи ненависти к нашей стране. Речь о немецкой неправительственной организации Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (ZOiS). Истинные цели Центра – инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны, пропаганда информации, искажающей историю российского государства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что под прикрытием гуманитарных и научных проектов Центр собирает данные о деятельности органов власти и внутриполитических процессах, на основе чего готовит доклады, "искажающие реальное положение дел в нашей стране, носящие ярко выраженный антироссийский характер, и распространяет их среди госструктур ФРГ, национальных и зарубежных НПО, средств массовой информации".
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"При этом указанные доклады готовятся по западным "методичкам" исключительно на основе не соответствующих действительности данных, основанных на субъективных измышлениях иностранных псевдоэкспертов, не обладающих достаточной образованностью, имеющих в том числе российское гражданство", - добавляется в сообщении.
Кроме того, как подчеркнули в ГП РФ, организация пыталась продавливать нужные ей акценты, заставлять российских экспертов продвигать идеи ненависти к РФ и ее руководству.