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Более 53 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в МО за год
Более 53 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в МО за год - РИА Новости, 13.10.2023
Более 53 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в МО за год
С начала 2023 года в Московской области провели расширенный неонатальный скрининг для 53 тысяч младенцев. Такая процедура позволяет диагностировать генетические РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:50
2023-10-13T18:50
2023-10-13T18:50
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С начала 2023 года в Московской области провели расширенный неонатальный скрининг для 53 тысяч младенцев. Такая процедура позволяет диагностировать генетические заболевания в первые дни жизни, сообщил телеканал "360".По словам первого зампредседателя правительства региона Светланы Стригунковой, ранее обследование включало в себя пять заболеваний, сейчас его перечень расширили до 36. В случае выявления отклонений скрининг позволяет своевременно начать тщательное наблюдение узкопрофильными врачами.Отмечается, что подобная процедура проводится путем забора крови из пятки новорожденного.
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