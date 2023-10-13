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Более 53 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в МО за год

Более 53 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в МО за год - РИА Новости, 13.10.2023

Более 53 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в МО за год

С начала 2023 года в Московской области провели расширенный неонатальный скрининг для 53 тысяч младенцев. Такая процедура позволяет диагностировать генетические РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:50

2023-10-13T18:50

2023-10-13T18:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С начала 2023 года в Московской области провели расширенный неонатальный скрининг для 53 тысяч младенцев. Такая процедура позволяет диагностировать генетические заболевания в первые дни жизни, сообщил телеканал "360".По словам первого зампредседателя правительства региона Светланы Стригунковой, ранее обследование включало в себя пять заболеваний, сейчас его перечень расширили до 36. В случае выявления отклонений скрининг позволяет своевременно начать тщательное наблюдение узкопрофильными врачами.Отмечается, что подобная процедура проводится путем забора крови из пятки новорожденного.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)