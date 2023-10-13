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Более 53 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в МО за год - РИА Новости, 13.10.2023
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Новости Подмосковья
 
18:50 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/novorozhdennye-1902638901.html
Более 53 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в МО за год
Более 53 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в МО за год - РИА Новости, 13.10.2023
Более 53 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в МО за год
С начала 2023 года в Московской области провели расширенный неонатальный скрининг для 53 тысяч младенцев. Такая процедура позволяет диагностировать генетические РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:50
2023-10-13T18:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С начала 2023 года в Московской области провели расширенный неонатальный скрининг для 53 тысяч младенцев. Такая процедура позволяет диагностировать генетические заболевания в первые дни жизни, сообщил телеканал "360".По словам первого зампредседателя правительства региона Светланы Стригунковой, ранее обследование включало в себя пять заболеваний, сейчас его перечень расширили до 36. В случае выявления отклонений скрининг позволяет своевременно начать тщательное наблюдение узкопрофильными врачами.Отмечается, что подобная процедура проводится путем забора крови из пятки новорожденного.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 53 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в МО за год

© РИА Новости / Антон ВергунМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С начала 2023 года в Московской области провели расширенный неонатальный скрининг для 53 тысяч младенцев. Такая процедура позволяет диагностировать генетические заболевания в первые дни жизни, сообщил телеканал "360".
По словам первого зампредседателя правительства региона Светланы Стригунковой, ранее обследование включало в себя пять заболеваний, сейчас его перечень расширили до 36. В случае выявления отклонений скрининг позволяет своевременно начать тщательное наблюдение узкопрофильными врачами.
Отмечается, что подобная процедура проводится путем забора крови из пятки новорожденного.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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