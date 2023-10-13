https://ria.ru/20231013/neonatolog-1902414015.html

Главный неонатолог Москвы рассказал о важности подготовки к беременности

Главный неонатолог Москвы рассказал о важности подготовки к беременности - РИА Новости, 13.10.2023

Главный неонатолог Москвы рассказал о важности подготовки к беременности

Будущим родителям нужно обязательно задумываться о здоровье ребёнка ещё на этапе его планирования, подготовку перед беременностью необходимо пропагандировать и... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T03:27

2023-10-13T03:27

2023-10-13T03:27

общество

москва

морозовская детская городская клиническая больница

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Будущим родителям нужно обязательно задумываться о здоровье ребёнка ещё на этапе его планирования, подготовку перед беременностью необходимо пропагандировать и делать обязательно, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Москвы, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев. По его словам, нужно обязательно задумываться о здоровье ребёнка ещё на этапе его планирования. "Это характеризует настрой семьи на здорового ребенка и на свое собственное здоровье прежде всего. Как правило, такие семьи внимательны не только к своему младшему поколению, но и к своему старшему поколению, к своим родителям, к своим бабушкам и дедушкам. Это наша социальная ответственность, которую надо не просто рекомендовать, а пропагандировать и делать обязательно", - сказал Горев. Он отметил, что осознанное родительство, осознанное материнство формируют и ответственность за будущее здоровье своего ребенка.

https://ria.ru/20231005/onlayn-konsultatsiya-1900636994.html

https://ria.ru/20230928/beremennye-1899247019.html

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общество, москва, морозовская детская городская клиническая больница, здоровье - общество