https://ria.ru/20231013/neonatolog-1902414015.html
Главный неонатолог Москвы рассказал о важности подготовки к беременности
Главный неонатолог Москвы рассказал о важности подготовки к беременности - РИА Новости, 13.10.2023
Главный неонатолог Москвы рассказал о важности подготовки к беременности
Будущим родителям нужно обязательно задумываться о здоровье ребёнка ещё на этапе его планирования, подготовку перед беременностью необходимо пропагандировать и... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T03:27
2023-10-13T03:27
2023-10-13T03:27
общество
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Будущим родителям нужно обязательно задумываться о здоровье ребёнка ещё на этапе его планирования, подготовку перед беременностью необходимо пропагандировать и делать обязательно, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Москвы, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев. По его словам, нужно обязательно задумываться о здоровье ребёнка ещё на этапе его планирования. "Это характеризует настрой семьи на здорового ребенка и на свое собственное здоровье прежде всего. Как правило, такие семьи внимательны не только к своему младшему поколению, но и к своему старшему поколению, к своим родителям, к своим бабушкам и дедушкам. Это наша социальная ответственность, которую надо не просто рекомендовать, а пропагандировать и делать обязательно", - сказал Горев. Он отметил, что осознанное родительство, осознанное материнство формируют и ответственность за будущее здоровье своего ребенка.
https://ria.ru/20231005/onlayn-konsultatsiya-1900636994.html
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общество, москва, морозовская детская городская клиническая больница, здоровье - общество
Общество, Москва, Морозовская детская городская клиническая больница, Здоровье - Общество
Главный неонатолог Москвы рассказал о важности подготовки к беременности
Главный неонатолог Москвы: необходимо проводить подготовку перед беременностью
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Будущим родителям нужно обязательно задумываться о здоровье ребёнка ещё на этапе его планирования, подготовку перед беременностью необходимо пропагандировать и делать обязательно, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Москвы, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.
По его словам, нужно обязательно задумываться о здоровье ребёнка ещё на этапе его планирования.
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"Это характеризует настрой семьи на здорового ребенка и на свое собственное здоровье прежде всего. Как правило, такие семьи внимательны не только к своему младшему поколению, но и к своему старшему поколению, к своим родителям, к своим бабушкам и дедушкам. Это наша социальная ответственность, которую надо не просто рекомендовать, а пропагандировать и делать обязательно", - сказал Горев.
Он отметил, что осознанное родительство, осознанное материнство формируют и ответственность за будущее здоровье своего ребенка.
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