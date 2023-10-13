https://ria.ru/20231013/natsproekty-1902508577.html
Тюменская область вошла в число лидеров по реализации нацпроектов
Тюменская область вошла в число лидеров по реализации нацпроектов - РИА Новости, 13.10.2023
Тюменская область вошла в число лидеров по реализации нацпроектов
Тюменская область вошла в число лидеров по реализации нацпроектов и федеральных программ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:10
2023-10-13T13:10
2023-10-13T13:10
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нижегородская область
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ТЮМЕНЬ, 13 окт – РИА Новости. Тюменская область вошла в число лидеров по реализации нацпроектов и федеральных программ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Ход реализации нацпроектов и федеральных программ, а также промежуточные итоги развития строительной отрасли за 9 месяцев 2023 года обсуждались в четверг на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию России под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, участие в нем принял губернатор Тюменской области Александр Моор. Хуснуллин поблагодарил регионы за выполнение показателей по национальным проектам и программам. "Высокую планку работы хочу отметить в Нижегородской области, Республике Татарстан, Пензенской области, Республике Башкортостан, Чеченской Республике, республиках Бурятия и Адыгея, Самарской и Тюменской областях, Чувашской Республике", - рассказал он. Комментируя высокую оценку работы региона, Моор отметил, что "контрактование средств в рамках реализации нацпроектов в регионе составило 99% от годового плана, на финансирование национальных проектов запланировано 19 миллиардов 200 миллионов рублей, в том числе 3,8 миллиарда – средства федерального бюджета". Губернатор добавил, что за девять месяцев 2023 года в Тюменской области введено в эксплуатацию 1,541 миллиона квадратных метров жилья, это на пять процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Реализуются три объекта с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Их ввод ожидается в 2023 и 2024 годах. Программа дорожного строительства также будет выполнена в полном объеме - в регионе приведут в порядок 350 километров автодорог.
https://ria.ru/20231002/zavod-1900031899.html
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тюменская область, россия, нижегородская область, марат хуснуллин, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Нижегородская область, Марат Хуснуллин, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 13 окт – РИА Новости. Тюменская область вошла в число лидеров по реализации нацпроектов и федеральных программ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Ход реализации нацпроектов и федеральных программ, а также промежуточные итоги развития строительной отрасли за 9 месяцев 2023 года обсуждались в четверг на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию России
под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина
, участие в нем принял губернатор Тюменской области Александр Моор
.
В Тюменской области открыли завод по глубокой переработке гороха
Хуснуллин поблагодарил регионы за выполнение показателей по национальным проектам и программам.
«
"Высокую планку работы хочу отметить в Нижегородской области
, Республике Татарстан
, Пензенской области
, Республике Башкортостан
, Чеченской Республике, республиках Бурятия и Адыгея, Самарской
и Тюменской областях, Чувашской Республике", - рассказал он.
Комментируя высокую оценку работы региона, Моор отметил, что "контрактование средств в рамках реализации нацпроектов в регионе составило 99% от годового плана, на финансирование национальных проектов запланировано 19 миллиардов 200 миллионов рублей, в том числе 3,8 миллиарда – средства федерального бюджета".
Губернатор добавил, что за девять месяцев 2023 года в Тюменской области введено в эксплуатацию 1,541 миллиона квадратных метров жилья, это на пять процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Реализуются три объекта с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Их ввод ожидается в 2023 и 2024 годах. Программа дорожного строительства также будет выполнена в полном объеме - в регионе приведут в порядок 350 километров автодорог.
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