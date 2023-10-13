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Источник раскрыл подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции - РИА Новости, 13.10.2023
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15:48 13.10.2023 (обновлено: 16:25 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/napadenie-1902577304.html
Источник раскрыл подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции
Источник раскрыл подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции - РИА Новости, 13.10.2023
Источник раскрыл подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции
Брат напавшего на лицей во французском городе Аррас был судим во Франции за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:48
2023-10-13T16:25
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Брат напавшего на лицей во французском городе Аррас был судим во Франции за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В пятницу в районе 11 утра неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, несколько других получили ранения. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавший был задержан в ходе полицейской операции. У другой школы задержали брата напавшего. "Это Мовсар Могушков, ранее он был судим за публикацию в соцсетях материалов ИГИЛ*", - сказал собеседник агентства. По его словам, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.* Запрещенная в России террористическая организация
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Источник раскрыл подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции

Брата напавшего на лицей в Аррасе мужчины осудили за публикацию материалов ИГИЛ

© AFP 2023 / FRANCOIS LO PRESTIОфицеры французской полиции перед лицеем Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023
Офицеры французской полиции перед лицеем Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / FRANCOIS LO PRESTI
Офицеры французской полиции перед лицеем Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Брат напавшего на лицей во французском городе Аррас был судим во Франции за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пятницу в районе 11 утра неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, несколько других получили ранения. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавший был задержан в ходе полицейской операции. У другой школы задержали брата напавшего.
"Это Мовсар Могушков, ранее он был судим за публикацию в соцсетях материалов ИГИЛ*", - сказал собеседник агентства.
По его словам, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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* Запрещенная в России террористическая организация
 
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