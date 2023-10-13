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Источник раскрыл подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции
Источник раскрыл подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции - РИА Новости, 13.10.2023
Источник раскрыл подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции
Брат напавшего на лицей во французском городе Аррас был судим во Франции за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:48
2023-10-13T15:48
2023-10-13T16:25
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Брат напавшего на лицей во французском городе Аррас был судим во Франции за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В пятницу в районе 11 утра неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, несколько других получили ранения. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавший был задержан в ходе полицейской операции. У другой школы задержали брата напавшего. "Это Мовсар Могушков, ранее он был судим за публикацию в соцсетях материалов ИГИЛ*", - сказал собеседник агентства. По его словам, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.* Запрещенная в России террористическая организация
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Источник раскрыл подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции
Брата напавшего на лицей в Аррасе мужчины осудили за публикацию материалов ИГИЛ
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Брат напавшего на лицей во французском городе Аррас был судим во Франции за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пятницу в районе 11 утра неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, несколько других получили ранения. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавший был задержан в ходе полицейской операции. У другой школы задержали брата напавшего.
"Это Мовсар Могушков, ранее он был судим за публикацию в соцсетях материалов ИГИЛ*", - сказал собеседник агентства.
По его словам, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
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* Запрещенная в России террористическая организация