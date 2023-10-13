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Глава "Врачей без границ" высказался о просьбе Израиля об эвакуации из Газы

Глава "Врачей без границ" высказался о просьбе Израиля об эвакуации из Газы - РИА Новости, 13.10.2023

Глава "Врачей без границ" высказался о просьбе Израиля об эвакуации из Газы

Ультиматум, направленный Израилем Газе об эвакуации половины города в течение 24 часов, является нападением на здоровье и человечество, заявила гендиректор... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:22

2023-10-13T15:22

2023-10-13T15:36

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израиль

врачи без границ

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 13 окт - РИА Новости. Ультиматум, направленный Израилем Газе об эвакуации половины города в течение 24 часов, является нападением на здоровье и человечество, заявила гендиректор "Врачей без границ" (MSF) Мейни Николай."Двадцатичетырех-часовое уведомление Израиля о том, что люди в северной части Газы должны покинуть свою землю, дома и больницы, возмутительно – это представляет собой нападение на медицинское обслуживание и на человечество", - приводятся ее слова в X-аккаунте организации.

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в мире, израиль, врачи без границ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году