https://ria.ru/20231013/napadenie-1902538763.html

Во Франции брата напавшего на лицей мужчины задержали у другой школы

Во Франции брата напавшего на лицей мужчины задержали у другой школы - РИА Новости, 13.10.2023

Во Франции брата напавшего на лицей мужчины задержали у другой школы

Брат напавшего на школу на севере Франции 20-летнего выходца из Чечни задержан у другой школы, сообщило издание Parisien. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:21

2023-10-13T14:21

2023-10-13T14:35

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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Брат напавшего на школу на севере Франции 20-летнего выходца из Чечни задержан у другой школы, сообщило издание Parisien.Как сказали изданию источники в полиции, при брате не было обнаружено оружия.В пятницу в районе 11 утра неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. Один человек погиб, несколько других получили ранения.Убитый учитель преподавал литературу, еще одни педагог находится в реанимации, охранник, получивший множественные ножевые ранения, находится в критическом состоянии.Ни один школьник не пострадал.По информации источника в полиции, во время атаки нападавший прокричал "Аллах Акбар!".Отмечается, что он родился в России и числится в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S).Как сообщил в X глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападающий был задержан в ходе полицейской операции.Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование произошедшего.

https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html

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