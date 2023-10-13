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Во Франции брата напавшего на лицей мужчины задержали у другой школы - РИА Новости, 13.10.2023
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14:21 13.10.2023 (обновлено: 14:35 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/napadenie-1902538763.html
Во Франции брата напавшего на лицей мужчины задержали у другой школы
Во Франции брата напавшего на лицей мужчины задержали у другой школы - РИА Новости, 13.10.2023
Во Франции брата напавшего на лицей мужчины задержали у другой школы
Брат напавшего на школу на севере Франции 20-летнего выходца из Чечни задержан у другой школы, сообщило издание Parisien. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:21
2023-10-13T14:35
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Брат напавшего на школу на севере Франции 20-летнего выходца из Чечни задержан у другой школы, сообщило издание Parisien.Как сказали изданию источники в полиции, при брате не было обнаружено оружия.В пятницу в районе 11 утра неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. Один человек погиб, несколько других получили ранения.Убитый учитель преподавал литературу, еще одни педагог находится в реанимации, охранник, получивший множественные ножевые ранения, находится в критическом состоянии.Ни один школьник не пострадал.По информации источника в полиции, во время атаки нападавший прокричал "Аллах Акбар!".Отмечается, что он родился в России и числится в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S).Как сообщил в X глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападающий был задержан в ходе полицейской операции.Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование произошедшего.
https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции брата напавшего на лицей мужчины задержали у другой школы

Во Франции брата мужчины, напавшего на лицей в Аррасе, задержали у другой школы

© AFP 2023 / DENIS CHARLETФранцузские полицейские перед лицеем Гамбетта в Аррасе, на северо-востоке Франции. 13 октября 2023
Французские полицейские перед лицеем Гамбетта в Аррасе, на северо-востоке Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / DENIS CHARLET
Французские полицейские перед лицеем Гамбетта в Аррасе, на северо-востоке Франции. 13 октября 2023
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Брат напавшего на школу на севере Франции 20-летнего выходца из Чечни задержан у другой школы, сообщило издание Parisien.
Как сказали изданию источники в полиции, при брате не было обнаружено оружия.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Лионе задержали мужчину, кричавшего "Аллах акбар" и угрожавшего ножом
11 октября, 21:58
В пятницу в районе 11 утра неизвестный напал на школьников в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. Один человек погиб, несколько других получили ранения.
Убитый учитель преподавал литературу, еще одни педагог находится в реанимации, охранник, получивший множественные ножевые ранения, находится в критическом состоянии.
Ни один школьник не пострадал.
По информации источника в полиции, во время атаки нападавший прокричал "Аллах Акбар!".
Отмечается, что он родился в России и числится в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S).
Как сообщил в X глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападающий был задержан в ходе полицейской операции.
Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование произошедшего.
Лондон - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Две еврейские школы в Лондоне закроются из-за роста антисемитизма
12 октября, 21:48
 
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