https://ria.ru/20231013/napadenie-1902455962.html

В Башкирии женщину госпитализировали после нападения медведя

В Башкирии женщину госпитализировали после нападения медведя - РИА Новости, 13.10.2023

В Башкирии женщину госпитализировали после нападения медведя

Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии после нападения медведя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:47

2023-10-13T10:47

2023-10-13T11:41

происшествия

ишимбайский район

республика башкортостан

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УФА, 13 окт - РИА Новости. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии после нападения медведя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. В сельсовете Петровское Ишимбайского района РИА Новости рассказали, что инцидент произошёл в селе Петровское вечером в четверг. "На женщину напала медведица, которая появилась в селе с медвежонком", - сказал собеседник, добавив, что ранее случаев появления медведей здесь не было. "Женщина 56 лет доставлена в Ишимбайскую районную больницу в тяжёлом состоянии", - сказал представитель пресс-службы минздрава Башкирии.

https://ria.ru/20230922/litso-1897930834.html

ишимбайский район

республика башкортостан

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происшествия, ишимбайский район, республика башкортостан