https://ria.ru/20231013/motogruppy-1902474024.html

Около 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве

Около 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве - РИА Новости, 13.10.2023

Около 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве

Около 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:25

2023-10-13T11:25

2023-10-13T11:25

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москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

общество

пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Около 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров. С мая по октябрь они патрулируют территории, в этом году выполнено около 2 тысяч выездов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что, в частности, мотоспасатели более 50 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП, совершили около 80 социальных выездов для помощи людям и животным, провели более 1,1 тысячи профилактических патрулирований. "В прошедшем сезоне к работе были подготовлены 11 расчетов быстрого реагирования, в составе которых 165 специалистов. Они ежедневно совершали объезд всех административных округов. В их маршруты входят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность одного маршрута составляет примерно 80 километров", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что перед новым мотосезоном спасатели пройдут специальную подготовку: еще раз отработают навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.

https://ria.ru/20230601/spasateli-1875074508.html

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Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности