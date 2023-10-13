https://ria.ru/20231013/motogruppy-1902474024.html
Около 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве
Около 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве - РИА Новости, 13.10.2023
Около 2000 выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве
Около 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:25
2023-10-13T11:25
2023-10-13T11:25
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москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Около 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров. С мая по октябрь они патрулируют территории, в этом году выполнено около 2 тысяч выездов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что, в частности, мотоспасатели более 50 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП, совершили около 80 социальных выездов для помощи людям и животным, провели более 1,1 тысячи профилактических патрулирований. "В прошедшем сезоне к работе были подготовлены 11 расчетов быстрого реагирования, в составе которых 165 специалистов. Они ежедневно совершали объезд всех административных округов. В их маршруты входят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность одного маршрута составляет примерно 80 километров", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что перед новым мотосезоном спасатели пройдут специальную подготовку: еще раз отработают навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.
https://ria.ru/20230601/spasateli-1875074508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Общество, Пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Около 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров. С мая по октябрь они патрулируют территории, в этом году выполнено около 2 тысяч выездов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что, в частности, мотоспасатели более 50 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП, совершили около 80 социальных выездов для помощи людям и животным, провели более 1,1 тысячи профилактических патрулирований.
«
"В прошедшем сезоне к работе были подготовлены 11 расчетов быстрого реагирования, в составе которых 165 специалистов. Они ежедневно совершали объезд всех административных округов. В их маршруты входят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность одного маршрута составляет примерно 80 километров", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства
подчеркнул, что перед новым мотосезоном спасатели пройдут специальную подготовку: еще раз отработают навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.
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