https://ria.ru/20231013/moshenniki-1902405049.html

Юрист рассказал, как мошенники под видом ФСБ лишают квартир

Юрист рассказал, как мошенники под видом ФСБ лишают квартир - РИА Новости, 13.10.2023

Юрист рассказал, как мошенники под видом ФСБ лишают квартир

Набирает популярность опасный способ телефонного мошенничества, когда злоумышленники подбирают потенциальную жертву среди пожилых россиян, рассказал в беседе с... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T02:15

2023-10-13T02:15

2023-10-13T08:52

общество

россия

иван соловьев (юрист)

жилье

фсб

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152452/28/1524522856_0:380:2961:2046_1920x0_80_0_0_b9c9e87e261afbab0ac7b050f046df6d.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Набирает популярность опасный способ телефонного мошенничества, когда злоумышленники подбирают потенциальную жертву среди пожилых россиян, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина "оформлены кредиты в десятке банков". А в качестве обеспечения указана квартира жертвы. Чтобы сохранить жилье, предлагают временно оформить его на "сотрудника ФСБ"."Жертву обрабатывает целая бригада: и "сотрудник ФСБ", и "следователь", и "сотрудница ЦБ", и даже "оператор с портала Госуслуги". Но запомните, сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам", — предупредил Соловьев.Кроме того, жертву могут заставить указать жилье в качестве обеспечения крупного кредита, оформить квартиру "на своего человека", продать ее, а деньги перевести на "безопасный" счет.Если объект недвижимости потерян, то необходимо добиваться возбуждения уголовного дела и просить следователя наложить арест (запрет всяких действий) на квартиру, посоветовал юрист.

https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, иван соловьев (юрист), жилье, фсб, мошенничество