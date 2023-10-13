https://ria.ru/20231013/moshenniki-1902405049.html
Юрист рассказал, как мошенники под видом ФСБ лишают квартир
Юрист рассказал, как мошенники под видом ФСБ лишают квартир - РИА Новости, 13.10.2023
Юрист рассказал, как мошенники под видом ФСБ лишают квартир
Набирает популярность опасный способ телефонного мошенничества, когда злоумышленники подбирают потенциальную жертву среди пожилых россиян, рассказал в беседе с... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T02:15
2023-10-13T02:15
2023-10-13T08:52
общество
россия
иван соловьев (юрист)
жилье
фсб
мошенничество
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Набирает популярность опасный способ телефонного мошенничества, когда злоумышленники подбирают потенциальную жертву среди пожилых россиян, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина "оформлены кредиты в десятке банков". А в качестве обеспечения указана квартира жертвы. Чтобы сохранить жилье, предлагают временно оформить его на "сотрудника ФСБ"."Жертву обрабатывает целая бригада: и "сотрудник ФСБ", и "следователь", и "сотрудница ЦБ", и даже "оператор с портала Госуслуги". Но запомните, сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам", — предупредил Соловьев.Кроме того, жертву могут заставить указать жилье в качестве обеспечения крупного кредита, оформить квартиру "на своего человека", продать ее, а деньги перевести на "безопасный" счет.Если объект недвижимости потерян, то необходимо добиваться возбуждения уголовного дела и просить следователя наложить арест (запрет всяких действий) на квартиру, посоветовал юрист.
https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист), жилье, фсб, мошенничество
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Жилье, ФСБ, Мошенничество
Юрист рассказал, как мошенники под видом ФСБ лишают квартир
Юрист Соловьев: мошенники под видом ФСБ пытаются отнять у россиян квартиры