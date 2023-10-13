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Более 500 молдаван вернулись на родину из Израиля, заявил МИД - РИА Новости, 13.10.2023
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14:41 13.10.2023 (обновлено: 15:25 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/moldavia-1902547190.html
Более 500 молдаван вернулись на родину из Израиля, заявил МИД
Более 500 молдаван вернулись на родину из Израиля, заявил МИД - РИА Новости, 13.10.2023
Более 500 молдаван вернулись на родину из Израиля, заявил МИД
Еще более 200 граждан Молдавии приехали в республику из Израиля, в общей сложности с 7 октября на родину вернулись 516 человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:41
2023-10-13T15:25
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
молдавия
израиль
владимир путин
хамас
оон
кишинев
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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Еще более 200 граждан Молдавии приехали в республику из Израиля, в общей сложности с 7 октября на родину вернулись 516 человек, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел. Ранее правительство Молдавии создало межведомственную кризисную группу, которую координирует МВД, в ее задачи входит обеспечение поддержки и безопасности молдавских граждан, находящихся в Израиле. Централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля Кишинев не организовал, власти посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. В четверг в пресс-службе кабмина сообщили, что на родину из Израиля вернулись 300 молдавских граждан. "С 7 октября по настоящее время 516 граждан Молдавии вернулись домой, за тот же период 253 гражданина Молдавии выехали в Тель-Авив", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. В министерстве отметили, что в Египет был отправлен сотрудник консульства Молдавии в Израиле, чтобы помогать молдавским гражданам, оказавшимся в секторе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, молдавия, израиль, владимир путин, хамас, оон, кишинев
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Молдавия, Израиль, Владимир Путин, Хамас, ООН, Кишинев
Более 500 молдаван вернулись на родину из Израиля, заявил МИД

МИД: число вернувшихся из Израиля молдаван возросло до 516 человек

CC BY-SA 3.0 / Nichita1975 / Кишиневский аэропорт
Кишиневский аэропорт - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Nichita1975 /
Кишиневский аэропорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Еще более 200 граждан Молдавии приехали в республику из Израиля, в общей сложности с 7 октября на родину вернулись 516 человек, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.
Ранее правительство Молдавии создало межведомственную кризисную группу, которую координирует МВД, в ее задачи входит обеспечение поддержки и безопасности молдавских граждан, находящихся в Израиле. Централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля Кишинев не организовал, власти посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. В четверг в пресс-службе кабмина сообщили, что на родину из Израиля вернулись 300 молдавских граждан.
КПП Эрез на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Палестино-израильский конфликт
7 октября, 15:33
"С 7 октября по настоящее время 516 граждан Молдавии вернулись домой, за тот же период 253 гражданина Молдавии выехали в Тель-Авив", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
В министерстве отметили, что в Египет был отправлен сотрудник консульства Молдавии в Израиле, чтобы помогать молдавским гражданам, оказавшимся в секторе Газа.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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"Война Судного дня"
6 октября, 01:34
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМолдавияИзраильВладимир ПутинХамасООНКишинев
 
 
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