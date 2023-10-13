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На Кубани начали проверку после смерти блогера Алексея Милованова - РИА Новости, 13.10.2023
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11:37 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/milovanov-1902476904.html
На Кубани начали проверку после смерти блогера Алексея Милованова
На Кубани начали проверку после смерти блогера Алексея Милованова - РИА Новости, 13.10.2023
На Кубани начали проверку после смерти блогера Алексея Милованова
Следователи в Сочи организовали проверку по факту смерти блогера Алексея Милованова, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:37
2023-10-13T11:37
происшествия
сочи
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Следователи в Сочи организовали проверку по факту смерти блогера Алексея Милованова, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю. Как сообщал Telegram-канал Mash, что 37-летний Милованов 11 октября выпал с восьмого этажа элитной сочинской новостройки в микрорайоне Бытха. По словам близких, у него случился острый эпилептический приступ, после падения его доставили в больницу, но он скончался в реанимации, пишет Mash. В краевом СК гибель Милованова агентству подтвердили. "Проводится проверка по факту смерти, устанавливаем обстоятельства", - добавил собеседник агентства. Алексей Милованов — эксперт в сфере вебинаров и выступлений, автор трех книг, посвященных теме продаж на вебинарах и выступлениях, являлся наставником экспертов рынка онлайн-образования, в том числе для владельца компаний "Coffee Like", "Like Hostel" и "Like Центр" Аяза Шабутдинова и основателя туристического оператора Tourister Дмитрия Портнягина.
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сочи
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происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани начали проверку после смерти блогера Алексея Милованова

СК на Кубани начал проверку после смерти блогера Алексея Милованова

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Следователи в Сочи организовали проверку по факту смерти блогера Алексея Милованова, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщал Telegram-канал Mash, что 37-летний Милованов 11 октября выпал с восьмого этажа элитной сочинской новостройки в микрорайоне Бытха. По словам близких, у него случился острый эпилептический приступ, после падения его доставили в больницу, но он скончался в реанимации, пишет Mash.
В краевом СК гибель Милованова агентству подтвердили. "Проводится проверка по факту смерти, устанавливаем обстоятельства", - добавил собеседник агентства.
Алексей Милованов — эксперт в сфере вебинаров и выступлений, автор трех книг, посвященных теме продаж на вебинарах и выступлениях, являлся наставником экспертов рынка онлайн-образования, в том числе для владельца компаний "Coffee Like", "Like Hostel" и "Like Центр" Аяза Шабутдинова и основателя туристического оператора Tourister Дмитрия Портнягина.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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