https://ria.ru/20231013/milovanov-1902476904.html

На Кубани начали проверку после смерти блогера Алексея Милованова

На Кубани начали проверку после смерти блогера Алексея Милованова - РИА Новости, 13.10.2023

На Кубани начали проверку после смерти блогера Алексея Милованова

Следователи в Сочи организовали проверку по факту смерти блогера Алексея Милованова, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:37

2023-10-13T11:37

2023-10-13T11:37

происшествия

сочи

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Следователи в Сочи организовали проверку по факту смерти блогера Алексея Милованова, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю. Как сообщал Telegram-канал Mash, что 37-летний Милованов 11 октября выпал с восьмого этажа элитной сочинской новостройки в микрорайоне Бытха. По словам близких, у него случился острый эпилептический приступ, после падения его доставили в больницу, но он скончался в реанимации, пишет Mash. В краевом СК гибель Милованова агентству подтвердили. "Проводится проверка по факту смерти, устанавливаем обстоятельства", - добавил собеседник агентства. Алексей Милованов — эксперт в сфере вебинаров и выступлений, автор трех книг, посвященных теме продаж на вебинарах и выступлениях, являлся наставником экспертов рынка онлайн-образования, в том числе для владельца компаний "Coffee Like", "Like Hostel" и "Like Центр" Аяза Шабутдинова и основателя туристического оператора Tourister Дмитрия Портнягина.

https://ria.ru/20230419/proverka-1866341425.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)