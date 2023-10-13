Рейтинг@Mail.ru
Активисты "Другого Дела" пройдут марафон заданий от депутата Госдумы - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:00 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/marafon-1902055828.html
Активисты "Другого Дела" пройдут марафон заданий от депутата Госдумы
Активисты "Другого Дела" пройдут марафон заданий от депутата Госдумы - РИА Новости, 13.10.2023
Активисты "Другого Дела" пройдут марафон заданий от депутата Госдумы
В честь Года педагога и наставника программа развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запускает для участников марафон... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:00
2023-10-13T12:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902058348_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ffbbfe662017fc792d57146b7ca10e51.jpg
МОСКВА, 13 окт – пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей". В честь Года педагога и наставника программа развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запускает для участников марафон заданий от депутата Госдумы, председателя Комитета по молодежной политике и Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева.За все задания участники будут получать баллы, которые впоследствии смогут обменять на бонусы – личную встречу и консультацию с Артемом Метелевым по вопросам молодежной политики и личного развития, а также мерч, созданный проектом "Другое Дело" в коллаборации с брендом "Родина".Среди заданий марафона – участие во всероссийской акции "Спасибо, наставник!", публикация поста-поздравления для своего учителя, тест на знание волонтерской, законодательной и общественной деятельности Артема Метелева, создание тематического стикерпака и не только. Активисты смогут предложить собственные идеи по развитию своего региона, посмотреть фильмы о фудшеринге и других важных социальных инициативах."Подобные марафоны под наставничеством разносторонних экспертов помогут ребятам погрузиться в ту или иную тему – политику, волонтерство, публичные выступления. Мы планируем запускать серии заданий от экспертов каждый месяц. В роли наставников будут выступать звезды, артисты, политики и лидеры мнений – все те, к кому прислушивается современная молодежь", - отметил руководитель программы развития "Другое Дело" АНО "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.ㅤРеклама, АНО "Россия - страна возможностей", erid: 4CQwVszH9pUmpja7haW
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902058348_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_44ab73e97c28aaeff5e93f62db41a26f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Активисты "Другого Дела" пройдут марафон заданий от депутата Госдумы

© Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"Автор марафона заданий программы развития "Другое Дело", депутат Госдумы, председатель Комитета по молодежной политике и Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев
Автор марафона заданий программы развития Другое Дело, депутат Госдумы, председатель Комитета по молодежной политике и Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев
© Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"
Автор марафона заданий программы развития "Другое Дело", депутат Госдумы, председатель Комитета по молодежной политике и Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей". В честь Года педагога и наставника программа развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запускает для участников марафон заданий от депутата Госдумы, председателя Комитета по молодежной политике и Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева.
За все задания участники будут получать баллы, которые впоследствии смогут обменять на бонусы – личную встречу и консультацию с Артемом Метелевым по вопросам молодежной политики и личного развития, а также мерч, созданный проектом "Другое Дело" в коллаборации с брендом "Родина".
Среди заданий марафона – участие во всероссийской акции "Спасибо, наставник!", публикация поста-поздравления для своего учителя, тест на знание волонтерской, законодательной и общественной деятельности Артема Метелева, создание тематического стикерпака и не только. Активисты смогут предложить собственные идеи по развитию своего региона, посмотреть фильмы о фудшеринге и других важных социальных инициативах.
"Подобные марафоны под наставничеством разносторонних экспертов помогут ребятам погрузиться в ту или иную тему – политику, волонтерство, публичные выступления. Мы планируем запускать серии заданий от экспертов каждый месяц. В роли наставников будут выступать звезды, артисты, политики и лидеры мнений – все те, к кому прислушивается современная молодежь", - отметил руководитель программы развития "Другое Дело" АНО "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.
Реклама, АНО "Россия - страна возможностей", erid: 4CQwVszH9pUmpja7haW
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала