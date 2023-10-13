https://ria.ru/20231013/marafon-1902055828.html

Активисты "Другого Дела" пройдут марафон заданий от депутата Госдумы

Активисты "Другого Дела" пройдут марафон заданий от депутата Госдумы - РИА Новости, 13.10.2023

Активисты "Другого Дела" пройдут марафон заданий от депутата Госдумы

В честь Года педагога и наставника программа развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запускает для участников марафон... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:00

2023-10-13T12:00

2023-10-13T12:00

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МОСКВА, 13 окт – пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей". В честь Года педагога и наставника программа развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запускает для участников марафон заданий от депутата Госдумы, председателя Комитета по молодежной политике и Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева.За все задания участники будут получать баллы, которые впоследствии смогут обменять на бонусы – личную встречу и консультацию с Артемом Метелевым по вопросам молодежной политики и личного развития, а также мерч, созданный проектом "Другое Дело" в коллаборации с брендом "Родина".Среди заданий марафона – участие во всероссийской акции "Спасибо, наставник!", публикация поста-поздравления для своего учителя, тест на знание волонтерской, законодательной и общественной деятельности Артема Метелева, создание тематического стикерпака и не только. Активисты смогут предложить собственные идеи по развитию своего региона, посмотреть фильмы о фудшеринге и других важных социальных инициативах."Подобные марафоны под наставничеством разносторонних экспертов помогут ребятам погрузиться в ту или иную тему – политику, волонтерство, публичные выступления. Мы планируем запускать серии заданий от экспертов каждый месяц. В роли наставников будут выступать звезды, артисты, политики и лидеры мнений – все те, к кому прислушивается современная молодежь", - отметил руководитель программы развития "Другое Дело" АНО "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.ㅤРеклама, АНО "Россия - страна возможностей", erid: 4CQwVszH9pUmpja7haW

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы