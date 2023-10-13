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Рекорд по вылову лососёвых установили в Магаданской области - РИА Новости, 13.10.2023
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13:59 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/lososulov-1902527904.html
Рекорд по вылову лососёвых установили в Магаданской области
Рекорд по вылову лососёвых установили в Магаданской области - РИА Новости, 13.10.2023
Рекорд по вылову лососёвых установили в Магаданской области
Магаданские рыбаки в период путины установили рекорд по вылову лосося с начала века, сообщает в пятницу правительство области. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:59
2023-10-13T13:59
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МАГАДАН, 13 окт - РИА Новости. Магаданские рыбаки в период путины установили рекорд по вылову лосося с начала века, сообщает в пятницу правительство области."Мы установили новый рекорд XXI века, выловили почти 15 тысяч тонн. Похожие показатели были в 2009 и в 2011 годах, но до 15 тысяч тонн тогда не добирали", - цитирует местное правительство руководителя департамента рыбного хозяйства Андрея Таболина.Больше всего поймали горбуши - 13 тысяч тонн, не такие большие уловы кеты и кижуча, но ученые отмечают спад численности этих видов лосося, добавил он.Ранее в пятницу Росрыболовство также сообщало, что в этом году лососевая путина на Дальнем Востоке завершается со вторым рекордным показателем по вылову - более 601 тысячи тонн (по данным на 9 октября).
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магаданская область, дальний восток
Твой бизнес, Магаданская область, Дальний Восток

Рекорд по вылову лососёвых установили в Магаданской области

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкРыбаки во время приема лосося на фабрике береговой обработки рыбы
Рыбаки во время приема лосося на фабрике береговой обработки рыбы - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МАГАДАН, 13 окт - РИА Новости. Магаданские рыбаки в период путины установили рекорд по вылову лосося с начала века, сообщает в пятницу правительство области.
"Мы установили новый рекорд XXI века, выловили почти 15 тысяч тонн. Похожие показатели были в 2009 и в 2011 годах, но до 15 тысяч тонн тогда не добирали", - цитирует местное правительство руководителя департамента рыбного хозяйства Андрея Таболина.
Больше всего поймали горбуши - 13 тысяч тонн, не такие большие уловы кеты и кижуча, но ученые отмечают спад численности этих видов лосося, добавил он.
Ранее в пятницу Росрыболовство также сообщало, что в этом году лососевая путина на Дальнем Востоке завершается со вторым рекордным показателем по вылову - более 601 тысячи тонн (по данным на 9 октября).
 
Твой бизнесМагаданская областьДальний Восток
 
 
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