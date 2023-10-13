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В Лондоне резко выросло число инцидентов, связанных с антисемитизмом - РИА Новости, 13.10.2023
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16:34 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/london-1902592183.html
В Лондоне резко выросло число инцидентов, связанных с антисемитизмом
В Лондоне резко выросло число инцидентов, связанных с антисемитизмом - РИА Новости, 13.10.2023
В Лондоне резко выросло число инцидентов, связанных с антисемитизмом
Полиция Лондона зафиксировала "массовое увеличение" числа инцидентов, связанных с антисемитизмом, на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщил в РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:34
2023-10-13T16:34
в мире
израиль
лондон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Полиция Лондона зафиксировала "массовое увеличение" числа инцидентов, связанных с антисемитизмом, на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на заявление правоохранителей. "Ведомство отметило "массивное увеличение" антисемитских инцидентов в Лондоне за прошедшую неделю", - говорится в сообщении телеканала. Представитель полиции также отметил значительное беспокойство среди членов еврейской общины на фоне роста числа инцидентов за последнюю неделю, передаёт Sky News. Отмечается, что в общей сложности в 2022 году было зафиксировано 14 подобных инцидентов и 12 правонарушений, в то время как в этом году было отмечено 105 инцидентов и 75 правонарушений. Вместе с этим полиция сообщила о небольшом увеличении числа инцидентов, связанных с исламофобией, сообщает телеканал. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/deportatsiya-1902556596.html
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в мире, израиль, лондон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Лондон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
В Лондоне резко выросло число инцидентов, связанных с антисемитизмом

Полиция Лондона заявила о существенном росте числа антисемитских инцидентов

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Полиция Лондона зафиксировала "массовое увеличение" числа инцидентов, связанных с антисемитизмом, на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на заявление правоохранителей.
«
"Ведомство отметило "массивное увеличение" антисемитских инцидентов в Лондоне за прошедшую неделю", - говорится в сообщении телеканала.
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Вчера, 15:08
Представитель полиции также отметил значительное беспокойство среди членов еврейской общины на фоне роста числа инцидентов за последнюю неделю, передаёт Sky News.
Отмечается, что в общей сложности в 2022 году было зафиксировано 14 подобных инцидентов и 12 правонарушений, в то время как в этом году было отмечено 105 инцидентов и 75 правонарушений.
Вместе с этим полиция сообщила о небольшом увеличении числа инцидентов, связанных с исламофобией, сообщает телеканал.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В Швейцарии призвали власть подавить все пропалестинские акции
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Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильЛондонОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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