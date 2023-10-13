https://ria.ru/20231013/konstruktsii-1902523536.html
Свыше 5000 объектов незаконной рекламы ликвидировали в лесах Подмосковья
Свыше 5000 объектов незаконной рекламы ликвидировали в лесах Подмосковья - РИА Новости, 13.10.2023
Свыше 5000 объектов незаконной рекламы ликвидировали в лесах Подмосковья
В лесах Московской области с деревьев сняли более пяти тысяч незаконных рекламных конструкций, такая реклама наносит вред насаждением, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:47
2023-10-13T13:47
2023-10-13T13:47
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московская область (подмосковье)
орехово-зуево
георгий филимонов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В лесах Московской области с деревьев сняли более пяти тысяч незаконных рекламных конструкций, такая реклама наносит вред насаждением, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона."За девять месяцев в лесах Подмосковья демонтировали 5 106 различных рекламных объявлений, табличек, плакатов и перетяжек. Почти все из них были размещены с повреждением живых деревьев – прибиты гвоздями, прикручены саморезами или проволокой", - сказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.Он уточнил, что подобные способы крепления способствует проникновению в ствол различных инфекций и грибков, нарушают питание и не дают дереву развиваться.По информации пресс-службы, наибольшее количество рекламных объектов демонтировали в лесничествах Наро-Фоминска (1 221), Орехово-Зуева (740), Звенигорода (536), а также в лесах Виноградовского (325) и Бородинского (271).В Комлесхозе напомнили, что реклама не должна размещаться на деревьях. Для этих целей существуют специально отведенные места – стенды, ресурсы в интернете. За незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрена административная ответственность.Размер штрафов для граждан - до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - до 40 тысяч рублей, для юрлиц - до 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231003/les-1900287452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), орехово-зуево, георгий филимонов, наро-фоминск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Георгий Филимонов, Наро-Фоминск
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В лесах Московской области с деревьев сняли более пяти тысяч незаконных рекламных конструкций, такая реклама наносит вред насаждением, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
"За девять месяцев в лесах Подмосковья демонтировали 5 106 различных рекламных объявлений, табличек, плакатов и перетяжек. Почти все из них были размещены с повреждением живых деревьев – прибиты гвоздями, прикручены саморезами или проволокой", - сказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов
, его слова приводит пресс-служба.
Он уточнил, что подобные способы крепления способствует проникновению в ствол различных инфекций и грибков, нарушают питание и не дают дереву развиваться.
По информации пресс-службы, наибольшее количество рекламных объектов демонтировали в лесничествах Наро-Фоминска
(1 221), Орехово-Зуева
(740), Звенигорода
(536), а также в лесах Виноградовского (325) и Бородинского (271).
В Комлесхозе напомнили, что реклама не должна размещаться на деревьях. Для этих целей существуют специально отведенные места – стенды, ресурсы в интернете. За незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрена административная ответственность.
Размер штрафов для граждан - до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - до 40 тысяч рублей, для юрлиц - до 300 тысяч рублей.
Более 3 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья в сентябре