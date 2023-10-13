https://ria.ru/20231013/konstruktsii-1902523536.html

Свыше 5000 объектов незаконной рекламы ликвидировали в лесах Подмосковья

Свыше 5000 объектов незаконной рекламы ликвидировали в лесах Подмосковья - РИА Новости, 13.10.2023

Свыше 5000 объектов незаконной рекламы ликвидировали в лесах Подмосковья

В лесах Московской области с деревьев сняли более пяти тысяч незаконных рекламных конструкций, такая реклама наносит вред насаждением, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:47

2023-10-13T13:47

2023-10-13T13:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

георгий филимонов

наро-фоминск

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В лесах Московской области с деревьев сняли более пяти тысяч незаконных рекламных конструкций, такая реклама наносит вред насаждением, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона."За девять месяцев в лесах Подмосковья демонтировали 5 106 различных рекламных объявлений, табличек, плакатов и перетяжек. Почти все из них были размещены с повреждением живых деревьев – прибиты гвоздями, прикручены саморезами или проволокой", - сказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.Он уточнил, что подобные способы крепления способствует проникновению в ствол различных инфекций и грибков, нарушают питание и не дают дереву развиваться.По информации пресс-службы, наибольшее количество рекламных объектов демонтировали в лесничествах Наро-Фоминска (1 221), Орехово-Зуева (740), Звенигорода (536), а также в лесах Виноградовского (325) и Бородинского (271).В Комлесхозе напомнили, что реклама не должна размещаться на деревьях. Для этих целей существуют специально отведенные места – стенды, ресурсы в интернете. За незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрена административная ответственность.Размер штрафов для граждан - до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - до 40 тысяч рублей, для юрлиц - до 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231003/les-1900287452.html

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

наро-фоминск

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), орехово-зуево, георгий филимонов, наро-фоминск