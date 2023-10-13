https://ria.ru/20231013/konflikt-1902496794.html
Путин высказался об убийстве мирных людей в арабо-израильском конфликте
Путин высказался об убийстве мирных людей в арабо-израильском конфликте - РИА Новости, 13.10.2023
Путин высказался об убийстве мирных людей в арабо-израильском конфликте
Потери среди гражданских лиц в ходе арабо-израильского конфликта будут абсолютно неприемлемы, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита СНГ в узком... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:30
2023-10-13T12:30
2023-10-13T12:30
владимир путин
снг
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
хамас
израиль
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Потери среди гражданских лиц в ходе арабо-израильского конфликта будут абсолютно неприемлемы, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита СНГ в узком составе."Ну и самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы ... Сейчас главное - всё-таки остановить кровопролитие", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, снг, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, израиль
Владимир Путин, СНГ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Хамас, Израиль
Путин высказался об убийстве мирных людей в арабо-израильском конфликте
Путин: потери среди гражданских в арабо-израильском конфликте будут неприемлемы