https://ria.ru/20231013/konflikt-1902496794.html

Путин высказался об убийстве мирных людей в арабо-израильском конфликте

Путин высказался об убийстве мирных людей в арабо-израильском конфликте - РИА Новости, 13.10.2023

Путин высказался об убийстве мирных людей в арабо-израильском конфликте

Потери среди гражданских лиц в ходе арабо-израильского конфликта будут абсолютно неприемлемы, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита СНГ в узком... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:30

2023-10-13T12:30

2023-10-13T12:30

владимир путин

снг

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

хамас

израиль

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Потери среди гражданских лиц в ходе арабо-израильского конфликта будут абсолютно неприемлемы, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита СНГ в узком составе."Ну и самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы ... Сейчас главное - всё-таки остановить кровопролитие", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

владимир путин, снг, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, израиль