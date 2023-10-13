https://ria.ru/20231013/khamas-1902550934.html

Орбан высказался о митингах в поддержку ХАМАС в Европе

Орбан высказался о митингах в поддержку ХАМАС в Европе - РИА Новости, 13.10.2023

Орбан высказался о митингах в поддержку ХАМАС в Европе

Митинги в поддержку ХАМАС в странах западной Европы являются следствием ошибочной миграционной политики руководства ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:54

2023-10-13T14:54

2023-10-13T14:54

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БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Митинги в поддержку ХАМАС в странах западной Европы являются следствием ошибочной миграционной политики руководства ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее он заявил, что власти Венгрии не выдадут разрешения на проведение митингов в поддержку Палестины. "В западной Европе во многих местах не могут воспрепятствовать демонстрациям в поддержку террористов. Это означает, что в западной Европе есть, кажется, большое количество людей, которые одобряют такие акции. Во время миграционного кризиса в страны западной Европы впускали в большом количестве без проверки толпы людей, а теперь среди них есть сторонники ХАМАС, и это означает непосредственную серьезную угрозу для всех западноевропейских стран".Венгерский премьер призвал "благодарить Бога за то, что в 2015 году наши (венгров - ред.) мозги и сердца были на месте, мы построили заграждение, ввели юридические ограничения и таким образом смогли удержать вне Венгрии террористическую угрозу, которая обязательно сопровождает миграцию". На вопрос ведущего, можно ли ожидать от Брюсселя после многочисленных митингов пересмотра миграционной политики, Орбан ответил: "нет, при всем уважении, они слепы, Бог забрал у них способность ясно видеть". По его словам, Брюссель пытается навязать Венгрии новые правила распределения нелегальных мигрантов и тем самым заставить Будапешт "разделить с ними риск безопасности, от которого они страдают из-за принятых ранее неверных решений". По мнению Орбана, единственной рабочей моделью миграционной политики оказалась венгерская, а нынешние власти ЕС "не помогают, а разрушают" и "не противостоят открыто, а нападают со спины". "Большинство европейцев, на мой взгляд, подавляющее, согласно с нами. Если спросить гражданина западной Европы, какую миграционную ситуацию он бы хотел, подавляющее большинство скажет, что такую, как в Венгрии, чтобы здесь не было ни одного нелегального мигранта, ноль, не было никого", - отметил венгерский премьер. Ранее Орбан заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса", и не позволит построить на венгерской территории "гетто для мигрантов". По его словам, соглашение по новым правилам размещения мигрантов в Европе невозможно, так как Евросоюз ранее "юридически изнасиловал" Польшу и Венгрию, заставив их принять новые правила распределения нелегальных мигрантов. Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС. Ранее в ЕС было достигнуто соглашение, которое открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года. В РФ не раз заявляли, что многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось в том числе о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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