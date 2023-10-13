https://ria.ru/20231013/kant-1902594687.html

Путин назвал военную базу в Киргизии фактором сдерживания для экстремистов

Путин назвал военную базу в Киргизии фактором сдерживания для экстремистов - РИА Новости, 13.10.2023

Путин назвал военную базу в Киргизии фактором сдерживания для экстремистов

Российская военная база Кант в Киргизии - фактор сдерживания для различных экстремистов, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:40

2023-10-13T16:40

2023-10-13T17:06

киргизия

владимир путин

россия

афганистан

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Российская военная база Кант в Киргизии - фактор сдерживания для различных экстремистов, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."Что касается Канта, да. Мне в свое время президент Токаев позвонил и попросил срочно создать такое подразделение, поскольку, как вы помните, наверное, помните, зашла достаточно большая группа боевиков из Афганистана и уже начала свое движение по Кыргызстану, возможности оказать сопротивление у тогдашней армии Кыргызстана практически не было. Соседние государства пытались помочь с помощью авиации, и поскольку это было спонтанно, и попадали не туда, и эффект был достаточно небольшой. Поэтому президент Токаев позвонил и попросил срочно принять необходимые меры", - рассказал Путин.Он добавил, что подразделение было создано по просьбе киргизской стороны."Это действующее подразделение, я уже говорил, где и как они работали, это такой фактор сдерживания для различных экстремистов. Там авиационное крыло присутствует, боевые самолеты, вертолеты, они есть в Канте", - заключил президент.

https://ria.ru/20231012/kant-1902280951.html

киргизия

россия

афганистан

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киргизия, владимир путин, россия, афганистан