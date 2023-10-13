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Путин назвал военную базу в Киргизии фактором сдерживания для экстремистов - РИА Новости, 13.10.2023
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16:40 13.10.2023 (обновлено: 17:06 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/kant-1902594687.html
Путин назвал военную базу в Киргизии фактором сдерживания для экстремистов
Путин назвал военную базу в Киргизии фактором сдерживания для экстремистов - РИА Новости, 13.10.2023
Путин назвал военную базу в Киргизии фактором сдерживания для экстремистов
Российская военная база Кант в Киргизии - фактор сдерживания для различных экстремистов, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:40
2023-10-13T17:06
киргизия
владимир путин
россия
афганистан
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Российская военная база Кант в Киргизии - фактор сдерживания для различных экстремистов, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."Что касается Канта, да. Мне в свое время президент Токаев позвонил и попросил срочно создать такое подразделение, поскольку, как вы помните, наверное, помните, зашла достаточно большая группа боевиков из Афганистана и уже начала свое движение по Кыргызстану, возможности оказать сопротивление у тогдашней армии Кыргызстана практически не было. Соседние государства пытались помочь с помощью авиации, и поскольку это было спонтанно, и попадали не туда, и эффект был достаточно небольшой. Поэтому президент Токаев позвонил и попросил срочно принять необходимые меры", - рассказал Путин.Он добавил, что подразделение было создано по просьбе киргизской стороны."Это действующее подразделение, я уже говорил, где и как они работали, это такой фактор сдерживания для различных экстремистов. Там авиационное крыло присутствует, боевые самолеты, вертолеты, они есть в Канте", - заключил президент.
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киргизия, владимир путин, россия, афганистан
Киргизия, Владимир Путин, Россия, Афганистан
Путин назвал военную базу в Киргизии фактором сдерживания для экстремистов

Путин назвал базу "Кант" в Киргизии фактором сдерживания для экстремистов

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкБронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы "Кант"
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы Кант - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы "Кант". Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Российская военная база Кант в Киргизии - фактор сдерживания для различных экстремистов, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
"Что касается Канта, да. Мне в свое время президент Токаев позвонил и попросил срочно создать такое подразделение, поскольку, как вы помните, наверное, помните, зашла достаточно большая группа боевиков из Афганистана и уже начала свое движение по Кыргызстану, возможности оказать сопротивление у тогдашней армии Кыргызстана практически не было. Соседние государства пытались помочь с помощью авиации, и поскольку это было спонтанно, и попадали не туда, и эффект был достаточно небольшой. Поэтому президент Токаев позвонил и попросил срочно принять необходимые меры", - рассказал Путин.
Он добавил, что подразделение было создано по просьбе киргизской стороны.
"Это действующее подразделение, я уже говорил, где и как они работали, это такой фактор сдерживания для различных экстремистов. Там авиационное крыло присутствует, боевые самолеты, вертолеты, они есть в Канте", - заключил президент.
Авиабаза Кант в Киргизии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Командир "Канта" заявил, что летчики с авиабазы участвуют в СВО
12 октября, 15:36
 
КиргизияВладимир ПутинРоссияАфганистан
 
 
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