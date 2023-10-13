https://ria.ru/20231013/izrail-1902679479.html

США не подтвердили факт применения Израилем белого фосфора

США не подтвердили факт применения Израилем белого фосфора - РИА Новости, 13.10.2023

США не подтвердили факт применения Израилем белого фосфора

Администрация США не обладает независимыми подтверждениями сообщений о якобы применении израильской армией белого фосфора в Газе, заявила в пятницу заместитель... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T21:53

2023-10-13T21:53

2023-10-13T21:53

израиль

в мире

сша

ливан

human rights watch

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Администрация США не обладает независимыми подтверждениями сообщений о якобы применении израильской армией белого фосфора в Газе, заявила в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Долтон. "Мы не готовы независимо подтвердить данные сообщения, в связи с чем я предпочла бы воздержаться от спекуляций на данный счет", - сказала Далтон журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Human Rights Watch о том, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором 10 и 11 октября в Газе и на границе с Ливаном. Кроме того, по ее словам, в США исходят из того, что израильская сторона стремится минимизировать потери среди мирного населения Газы. По словам представительницы Белого дома, в Вашингтоне поддерживают такое стремление. "Мы дали четко понять, что правильный исход состоит в том, чтобы не допустить появления хотя бы еще одной жертвы с обеих сторон", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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израиль, в мире, сша, ливан, human rights watch, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году