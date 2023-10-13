https://ria.ru/20231013/izrail-1902554392.html

В Израиле в аэропорту Бен-Гурион за неделю вдвое сократилось число рейсов

В Израиле в аэропорту Бен-Гурион за неделю вдвое сократилось число рейсов - РИА Новости, 13.10.2023

В Израиле в аэропорту Бен-Гурион за неделю вдвое сократилось число рейсов

Количество самолетов, которые прилетают и вылетают из крупнейшего международного аэропорта Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве, за неделю сократилось более чем в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:48

2023-10-13T16:48

2023-10-13T16:49

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Количество самолетов, которые прилетают и вылетают из крупнейшего международного аэропорта Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве, за неделю сократилось более чем в два раза, следует из анализа РИА Новости данных на официальном сайте аэропорта. Так, в понедельник общее количество прибывающих и отправляющихся рейсов превышало 440. Однако в пятницу днем число запланированных вылетов в Бен-Гурион составляет 185, а из него — 153. Таким образом количество рейсов в аэропорту Тель-Авива за неделю снизилось в 2,4-2,9 раза. При этом среди прибывающих в ближайшие сутки рейсов 24 процента отменены, 11,4 процента задерживаются. Для еще 34,6 процента лайнеров еще не известно точное время прибытия. Оставшиеся самолеты либо уже приземлились или для них известно время прибытия. Среди улетающих из Тель-Авива лайнеров треть были отменены и еще 2,6 процента — задерживаются. Однако остальные должны прилететь в пункт назначения вовремя. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, израиль, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году