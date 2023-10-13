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Военный эксперт оценил число снарядов, выпущенных Израилем за неделю - РИА Новости, 13.10.2023
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09:30 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/izrail-1902434345.html
Военный эксперт оценил число снарядов, выпущенных Израилем за неделю
Военный эксперт оценил число снарядов, выпущенных Израилем за неделю - РИА Новости, 13.10.2023
Военный эксперт оценил число снарядов, выпущенных Израилем за неделю
Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке менее чем за неделю выпустил столько снарядов, сколько США применили в Афганистане за год, голландский... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:30
2023-10-13T09:30
в мире
израиль
афганистан
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке менее чем за неделю выпустил столько снарядов, сколько США применили в Афганистане за год, голландский военный советник и бывший следователь ООН по военным преступлениям в Ливии Марк Геральско. Его слова приводит портал Ynet."Менее чем за неделю Израиль выпустил столько снарядов, сколько США в Афганистане за год", - заявил Марк Геральско. Эксперт также отметил, что территория, по которой израильская армия осуществляет удары, по сравнению с Афганистаном, является более маленькой по площади, при этом более густонаселенной и "вероятность ошибки возрастает". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
израиль
афганистан
сша
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в мире, израиль, афганистан, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Афганистан, США, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Военный эксперт оценил число снарядов, выпущенных Израилем за неделю

Геральско: ЦАХАЛ уже выпустил столько снарядов, сколько США в Афганистане за год

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке менее чем за неделю выпустил столько снарядов, сколько США применили в Афганистане за год, голландский военный советник и бывший следователь ООН по военным преступлениям в Ливии Марк Геральско. Его слова приводит портал Ynet.
«
"Менее чем за неделю Израиль выпустил столько снарядов, сколько США в Афганистане за год", - заявил Марк Геральско.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
08:00
Эксперт также отметил, что территория, по которой израильская армия осуществляет удары, по сравнению с Афганистаном, является более маленькой по площади, при этом более густонаселенной и "вероятность ошибки возрастает".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
Вчера, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильАфганистанСШАХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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