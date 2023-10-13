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Нетаньяху встретился с главой Еврокомиссии в Тель-Авиве - РИА Новости, 13.10.2023
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18:08 13.10.2023 (обновлено: 18:34 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/israel-1902627131.html
Нетаньяху встретился с главой Еврокомиссии в Тель-Авиве
Нетаньяху встретился с главой Еврокомиссии в Тель-Авиве - РИА Новости, 13.10.2023
Нетаньяху встретился с главой Еврокомиссии в Тель-Авиве
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в штабе минобороны в Тель-Авиве и поблагодарил ЕС за... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:08
2023-10-13T18:34
в мире
тель-авив
еврокомиссия
евросоюз
израиль
биньямин нетаньяху
владимир путин
урсула фон дер ляйен
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в штабе минобороны в Тель-Авиве и поблагодарил ЕС за поддержку Израиля в ходе нынешней эскалации с палестинцами, сообщила канцелярия премьера."Спасибо, Урсула! Я ценю выражение вашей поддержки сейчас и в последние несколько дней, а также тот факт, что так много европейских стран стоят плечом к плечу вместе с нами. Это не просто военные действия - это военные преступления. Хамас совершил самые ужасные военные преступления со времен Холокоста", - заявил Нетаньяху, слова которого приводит его канцелярия.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
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в мире, тель-авив, еврокомиссия, евросоюз, израиль, биньямин нетаньяху, владимир путин, урсула фон дер ляйен, россия, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Еврокомиссия, Евросоюз, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Россия, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху встретился с главой Еврокомиссии в Тель-Авиве

Нетаньяху на встрече с фон дер Ляйен в Тель-Авиве поблагодарил ЕС за поддержку

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в штабе минобороны в Тель-Авиве и поблагодарил ЕС за поддержку Израиля в ходе нынешней эскалации с палестинцами, сообщила канцелярия премьера.
"Спасибо, Урсула! Я ценю выражение вашей поддержки сейчас и в последние несколько дней, а также тот факт, что так много европейских стран стоят плечом к плечу вместе с нами. Это не просто военные действия - это военные преступления. Хамас совершил самые ужасные военные преступления со времен Холокоста", - заявил Нетаньяху, слова которого приводит его канцелярия.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
11 октября, 08:00
 
В миреТель-АвивЕврокомиссияЕвросоюзИзраильБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенРоссияООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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