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Инвесторы в Архангельской области создадут более 6,5 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 13.10.2023
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Архангельская область
Архангельская область
 
18:27 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/investory-1902631172.html
Инвесторы в Архангельской области создадут более 6,5 тысяч рабочих мест
Инвесторы в Архангельской области создадут более 6,5 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 13.10.2023
Инвесторы в Архангельской области создадут более 6,5 тысяч рабочих мест
Инвестиционная привлекательность Архангельской области растет, по проектам арктических резидентов предполагается создать 6,5 тысячи рабочих мест, в том числе... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:27
2023-10-13T18:27
архангельская область
архангельская область
нижний новгород
россия
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 окт – РИА Новости. Инвестиционная привлекательность Архангельской области растет, по проектам арктических резидентов предполагается создать 6,5 тысячи рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов, сообщила пресс-служба правительства региона. В Нижнем Новгороде состоялся межрегиональный форум. "Региональный инвестиционный стандарт – 2023", в ходе которого его участники обсудили роль человеческого капитала в формировании инвестиционной привлекательности территории и региональный инвестиционный стандарт. Как отметил в своем выступлении губернатор Александр Цыбульский, региональный инвестиционный стандарт является ключевым механизмом поддержки инвестора, сокращая путь от возникновения идеи до ее реализации. Работа по внедрению такого стандарта позволила перенастроить уже существующие в регионе механизмы поддержки и разработать новые. "Отмечу, что быстрый эффект, который мы получили, – это то, что инвестор приходит к нам более подготовленным, получив информацию об инвестиционной площадке, заранее ознакомившись с действующими в регионе тарифами, налоговыми льготам и преференциями. Уверен, что эффект от внедрения стандарта будет только нарастать", – отметил Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона сообщил, что в текущем году инвестиционная активность в Архангельской области заметно возросла: за первое полугодие прирост инвестиций в основной капитал составил 4,4 процента относительно аналогичного периода 2022 года. При этом основной объем капиталовложений составили частные инвестиции, которые увеличились на 30 процентов. Однако одним из ключевых запросов от бизнеса, помимо наличия промышленной и инвестиционной площадок, является возможность привлечения специалистов, необходимых для реализации крупных проектов. Говоря о роли кадров в формировании инвестиционной привлекательности территории, Цыбульский обозначил одним из приоритетов развития Архангельской области интеграцию научно-образовательной среды в общую систему развития региона, как в части бизнеса, так и человеческого капитала. "Только по проектам резидентов Арктической зоны РФ, которые сегодня выступают катализатором инвестиционной активности в регионе, планируется создание более 6,5 тысячи рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов", - сообщили в пресс-службе правительства региона. Согласно прогнозу работодателей, в Архангельской области потребность в кадрах будет сохраняться в первую очередь в сфере судостроения и машиностроения. Текущая кадровая потребность судостроительных и судоремонтных предприятий Архангельской области, а также предприятий, обеспечивающих деятельность на Северном морском пути, составляет 945 человек, а ежегодная прогнозируемая потребность – более 1,3 тысячи человек. Для обеспечения возрастающих потребностей в высококвалифицированных кадрах в Архангельской области уже сейчас внедрена интегрированная система подготовки с последующим гарантированным трудоустройством. По словам Цыбульского, на судоремонтных и судостроительных предприятиях Северодвинска трудоустройство студентов после обучения в высшем техническом учебном заведении составляет больше 80 процентов. "Столь высокий показатель объясняется тем, что Архангельская область является одним из немногих регионов, где сохранилась система "завод – втуз". Студенты со второго курса уже работают на заводе и получают практические знания, которые им необходимы", – отметил Цыбульский. Аналогичные программы обучения под конкретные производства появились за последний год. В частности, на Архангельской РЭБ флота открылся производственно-учебный центр, в котором будут готовить специалистов по такому же принципу, как и на северодвинских заводах.
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архангельская область, нижний новгород, россия, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Нижний Новгород, Россия, Александр Цыбульский
Инвесторы в Архангельской области создадут более 6,5 тысяч рабочих мест

Инвесторы в Архангельской области создадут более 6,5 тысяч рабочих мест

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкАрхангельская область
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Архангельская область. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 окт – РИА Новости. Инвестиционная привлекательность Архангельской области растет, по проектам арктических резидентов предполагается создать 6,5 тысячи рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов, сообщила пресс-служба правительства региона.
В Нижнем Новгороде состоялся межрегиональный форум. "Региональный инвестиционный стандарт – 2023", в ходе которого его участники обсудили роль человеческого капитала в формировании инвестиционной привлекательности территории и региональный инвестиционный стандарт.
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Как отметил в своем выступлении губернатор Александр Цыбульский, региональный инвестиционный стандарт является ключевым механизмом поддержки инвестора, сокращая путь от возникновения идеи до ее реализации. Работа по внедрению такого стандарта позволила перенастроить уже существующие в регионе механизмы поддержки и разработать новые.
"Отмечу, что быстрый эффект, который мы получили, – это то, что инвестор приходит к нам более подготовленным, получив информацию об инвестиционной площадке, заранее ознакомившись с действующими в регионе тарифами, налоговыми льготам и преференциями. Уверен, что эффект от внедрения стандарта будет только нарастать", – отметил Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении.
Глава региона сообщил, что в текущем году инвестиционная активность в Архангельской области заметно возросла: за первое полугодие прирост инвестиций в основной капитал составил 4,4 процента относительно аналогичного периода 2022 года. При этом основной объем капиталовложений составили частные инвестиции, которые увеличились на 30 процентов.
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Однако одним из ключевых запросов от бизнеса, помимо наличия промышленной и инвестиционной площадок, является возможность привлечения специалистов, необходимых для реализации крупных проектов. Говоря о роли кадров в формировании инвестиционной привлекательности территории, Цыбульский обозначил одним из приоритетов развития Архангельской области интеграцию научно-образовательной среды в общую систему развития региона, как в части бизнеса, так и человеческого капитала.
"Только по проектам резидентов Арктической зоны РФ, которые сегодня выступают катализатором инвестиционной активности в регионе, планируется создание более 6,5 тысячи рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов", - сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно прогнозу работодателей, в Архангельской области потребность в кадрах будет сохраняться в первую очередь в сфере судостроения и машиностроения. Текущая кадровая потребность судостроительных и судоремонтных предприятий Архангельской области, а также предприятий, обеспечивающих деятельность на Северном морском пути, составляет 945 человек, а ежегодная прогнозируемая потребность – более 1,3 тысячи человек.
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Для обеспечения возрастающих потребностей в высококвалифицированных кадрах в Архангельской области уже сейчас внедрена интегрированная система подготовки с последующим гарантированным трудоустройством. По словам Цыбульского, на судоремонтных и судостроительных предприятиях Северодвинска трудоустройство студентов после обучения в высшем техническом учебном заведении составляет больше 80 процентов. "Столь высокий показатель объясняется тем, что Архангельская область является одним из немногих регионов, где сохранилась система "завод – втуз". Студенты со второго курса уже работают на заводе и получают практические знания, которые им необходимы", – отметил Цыбульский.
Аналогичные программы обучения под конкретные производства появились за последний год. В частности, на Архангельской РЭБ флота открылся производственно-учебный центр, в котором будут готовить специалистов по такому же принципу, как и на северодвинских заводах.
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