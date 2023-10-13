https://ria.ru/20231013/investkredity-1902587295.html
Ефимов: льготные инвесткредиты создадут в Москве 15 тысяч рабочих мест
Ефимов: льготные инвесткредиты создадут в Москве 15 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 13.10.2023
Ефимов: льготные инвесткредиты создадут в Москве 15 тысяч рабочих мест
Стартовавшая в марте прошлого года столичная программа льготного инвестиционного кредитования обеспечит московским промпредприятиям возможность создания более... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:19
2023-10-13T16:19
2023-10-13T16:19
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823601405_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52d5edcaf1855609c1e279abf379b952.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Стартовавшая в марте прошлого года столичная программа льготного инвестиционного кредитования обеспечит московским промпредприятиям возможность создания более 15 тысяч новых рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе межрегионального форума "Реализация регионального инвестиционного стандарта"."Для развития столичных промпредприятий город разработал ряд эффективных инструментов поддержки, один из которых – программа льготного инвесткредитования. Ее реализацией занимается Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Мы видим, что на один рубль, выделенный по этой программе из бюджета, приходится до 55 рублей частных инвестиций предприятия в экономику города. Соответственно, каждый рубль мы возвращаем в бюджет в виде налогов от реализации соответствующего проекта. С марта 2022 года Фонд предоставил производителям более 250 миллиардов рублей. В общей сложности реализация инвестиционных проектов, поддержанных Москвой, позволит построить около 1 миллиона новых производственных площадей и привлечь примерно 6,6 миллиарда рублей в виде налоговых отчислений в бюджет города. На предприятиях, воспользовавшихся поддержкой, будет создано свыше пятнадцать тысяч рабочих мест", – рассказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что программа продемонстрировала положительный эффект: начиная с 2021 года, промпредприятия Москвы увеличили число объектов кредитования в два раза.Процентная ставка по таким займам равна 3% годовых, а сумма поддержки может доходить до 3 миллиардов рублей. Средства можно получить сроком до 3 лет. Такого рода кредиты могут оформить предприятия по производству лекарственных средств, продуктов питания, строительных конструкций и автокомпонентов, а также компании, работающие в области переработки отходов и других жизненно важных для москвичей отраслях, говорится в сообщении."Полученные в рамках программы деньги могут быть направлены на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории столицы. Благодаря этой программе предприятия уже закупили более 270 единиц крупного промышленного оборудования", – цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского.Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около сотни малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.В Москве созданы комфортные условия для ведения бизнеса, позволяющие активно развиваться компаниям сегмента МСП. Размещаясь на столичных производственных площадках, инвесторы получают возможность выхода на расширенные рынки сбыта, а также обеспечиваются доступом к современной инфраструктуре и большему числу программ поддержки от властей. Так, сейчас предприниматели могут рассчитывать на более чем двадцать видов дотаций и специализированных кредитов. Кроме того, действует целый перечень противокризисных мер, отметили в пресс-службе.Там пояснили, что для получения средства по сниженной процентной ставке нужно сначала оформить кредитный договор, а после подать заявление в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Далее предприниматель заключает договор финподдержки для возврата части средств, потраченных на оплату процентов по кредиту. После этого, в зависимости от списания процентов, на банковский счет компании, на который оформлен кредит, поступит нужная сумма.
https://ria.ru/20231010/efimov-1901608626.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823601405_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99462910fe0eb9fd58d82c33b5a4ca9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Стартовавшая в марте прошлого года столичная программа льготного инвестиционного кредитования обеспечит московским промпредприятиям возможность создания более 15 тысяч новых рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе межрегионального форума "Реализация регионального инвестиционного стандарта".
"Для развития столичных промпредприятий город разработал ряд эффективных инструментов поддержки, один из которых – программа льготного инвесткредитования. Ее реализацией занимается Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Мы видим, что на один рубль, выделенный по этой программе из бюджета, приходится до 55 рублей частных инвестиций предприятия в экономику города. Соответственно, каждый рубль мы возвращаем в бюджет в виде налогов от реализации соответствующего проекта. С марта 2022 года Фонд предоставил производителям более 250 миллиардов рублей. В общей сложности реализация инвестиционных проектов, поддержанных Москвой, позволит построить около 1 миллиона новых производственных площадей и привлечь примерно 6,6 миллиарда рублей в виде налоговых отчислений в бюджет города. На предприятиях, воспользовавшихся поддержкой, будет создано свыше пятнадцать тысяч рабочих мест", – рассказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что программа продемонстрировала положительный эффект: начиная с 2021 года, промпредприятия Москвы увеличили число объектов кредитования в два раза.
Процентная ставка по таким займам равна 3% годовых, а сумма поддержки может доходить до 3 миллиардов рублей. Средства можно получить сроком до 3 лет. Такого рода кредиты могут оформить предприятия по производству лекарственных средств, продуктов питания, строительных конструкций и автокомпонентов, а также компании, работающие в области переработки отходов и других жизненно важных для москвичей отраслях, говорится в сообщении.
Ефимов: Москва предоставила свыше 730 гектаров под инвестпроекты
"Полученные в рамках программы деньги могут быть направлены на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории столицы. Благодаря этой программе предприятия уже закупили более 270 единиц крупного промышленного оборудования", – цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского
.
Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около сотни малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
В Москве созданы комфортные условия для ведения бизнеса, позволяющие активно развиваться компаниям сегмента МСП. Размещаясь на столичных производственных площадках, инвесторы получают возможность выхода на расширенные рынки сбыта, а также обеспечиваются доступом к современной инфраструктуре и большему числу программ поддержки от властей. Так, сейчас предприниматели могут рассчитывать на более чем двадцать видов дотаций и специализированных кредитов. Кроме того, действует целый перечень противокризисных мер, отметили в пресс-службе.
Там пояснили, что для получения средства по сниженной процентной ставке нужно сначала оформить кредитный договор, а после подать заявление в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Далее предприниматель заключает договор финподдержки для возврата части средств, потраченных на оплату процентов по кредиту. После этого, в зависимости от списания процентов, на банковский счет компании, на который оформлен кредит, поступит нужная сумма.