https://ria.ru/20231013/investkredity-1902587295.html

Ефимов: льготные инвесткредиты создадут в Москве 15 тысяч рабочих мест

Ефимов: льготные инвесткредиты создадут в Москве 15 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 13.10.2023

Ефимов: льготные инвесткредиты создадут в Москве 15 тысяч рабочих мест

Стартовавшая в марте прошлого года столичная программа льготного инвестиционного кредитования обеспечит московским промпредприятиям возможность создания более... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:19

2023-10-13T16:19

2023-10-13T16:19

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Стартовавшая в марте прошлого года столичная программа льготного инвестиционного кредитования обеспечит московским промпредприятиям возможность создания более 15 тысяч новых рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе межрегионального форума "Реализация регионального инвестиционного стандарта"."Для развития столичных промпредприятий город разработал ряд эффективных инструментов поддержки, один из которых – программа льготного инвесткредитования. Ее реализацией занимается Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Мы видим, что на один рубль, выделенный по этой программе из бюджета, приходится до 55 рублей частных инвестиций предприятия в экономику города. Соответственно, каждый рубль мы возвращаем в бюджет в виде налогов от реализации соответствующего проекта. С марта 2022 года Фонд предоставил производителям более 250 миллиардов рублей. В общей сложности реализация инвестиционных проектов, поддержанных Москвой, позволит построить около 1 миллиона новых производственных площадей и привлечь примерно 6,6 миллиарда рублей в виде налоговых отчислений в бюджет города. На предприятиях, воспользовавшихся поддержкой, будет создано свыше пятнадцать тысяч рабочих мест", – рассказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что программа продемонстрировала положительный эффект: начиная с 2021 года, промпредприятия Москвы увеличили число объектов кредитования в два раза.Процентная ставка по таким займам равна 3% годовых, а сумма поддержки может доходить до 3 миллиардов рублей. Средства можно получить сроком до 3 лет. Такого рода кредиты могут оформить предприятия по производству лекарственных средств, продуктов питания, строительных конструкций и автокомпонентов, а также компании, работающие в области переработки отходов и других жизненно важных для москвичей отраслях, говорится в сообщении."Полученные в рамках программы деньги могут быть направлены на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории столицы. Благодаря этой программе предприятия уже закупили более 270 единиц крупного промышленного оборудования", – цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского.Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около сотни малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.В Москве созданы комфортные условия для ведения бизнеса, позволяющие активно развиваться компаниям сегмента МСП. Размещаясь на столичных производственных площадках, инвесторы получают возможность выхода на расширенные рынки сбыта, а также обеспечиваются доступом к современной инфраструктуре и большему числу программ поддержки от властей. Так, сейчас предприниматели могут рассчитывать на более чем двадцать видов дотаций и специализированных кредитов. Кроме того, действует целый перечень противокризисных мер, отметили в пресс-службе.Там пояснили, что для получения средства по сниженной процентной ставке нужно сначала оформить кредитный договор, а после подать заявление в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Далее предприниматель заключает договор финподдержки для возврата части средств, потраченных на оплату процентов по кредиту. После этого, в зависимости от списания процентов, на банковский счет компании, на который оформлен кредит, поступит нужная сумма.

https://ria.ru/20231010/efimov-1901608626.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва