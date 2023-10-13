https://ria.ru/20231013/inoagenty-1902676012.html

Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек

Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек - РИА Новости, 14.10.2023

Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек

Минюст внес в реестр иноагентов 12 человек, в том числе бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* и журналистку Ольгу Романову*. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-13T21:22

2023-10-13T21:22

2023-10-14T01:29

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вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Минюст внес в реестр иноагентов 12 человек, в том числе бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* и журналистку Ольгу Романову*.По данным ведомства, Волобуев открыто поддерживал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации и присоединился к подразделению ВСУ. Кроме того, он помогал создавать материалы иноагентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Не живет в России.Кроме того, в этот перечень попали:По информации Минюста, журналист Муждабаев* поддерживал власти Украины, собирая денежные средства для ВСУ, способствовал формированию негативного имиджа России. Он также распространял недостоверные сведения о действиях государственных органов и проводимой ими политике. Муждабаев* высказывался о России, ее гражданах и органах власти в негативном ключе, взаимодействовал с иноагентами.Как уточняется, Вотановский* взаимодействовал с иностранными медиа и иноагентами, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа страны и Вооруженных Сил.Доможиров* открыто поддерживал украинские власти, выступал против спецоперации. Он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, направленных на формирование антироссийских взглядов и негативного образа военных. Доможиров* распространял недостоверную информацию о российских властях и проводимой ими политике и собирал денежные средства в пользу Украины. Живет за пределами страны.Ковальченко*, по данным ведомства, также создавал материалы иноагентов, использовал иностранные площадки для распространения недостоверной информации, открыто поддерживал Украину. Проживает за пределами России.Курманакаев* же участвовал в форумах на территории недружественных стран, систематически распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России, также поддерживал Украину. Призывал к действиям, которые могли бы привести к нарушению территориальной целостности страны. Он принимал участие в работе иностранной организации, деятельность которой впоследствии признали нежелательной в России. Не живет в стране.В Минюсте уточнили, что Романова* принимала участие в создании сообщений иноагентов и распространяла недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях. Она участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами и получала поддержку со стороны иностранного источника. Не живет в России.Рудой* выступал против спецоперации, распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и материалы иноагентов. Проживает за пределами России.По данным ведомства, Сидельников* призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти. Также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Не живет в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231012/shtraf-1902334356.html

https://ria.ru/20231010/sud-1901817092.html

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

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общество, россия, газпромбанк, вооруженные силы украины, украина