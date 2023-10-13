Рейтинг@Mail.ru
Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 13.10.2023 (обновлено: 01:29 14.10.2023)
https://ria.ru/20231013/inoagenty-1902676012.html
Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек
Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек - РИА Новости, 14.10.2023
Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек
Минюст внес в реестр иноагентов 12 человек, в том числе бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* и журналистку Ольгу Романову*. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-13T21:22
2023-10-14T01:29
общество
россия
газпромбанк
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Минюст внес в реестр иноагентов 12 человек, в том числе бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* и журналистку Ольгу Романову*.По данным ведомства, Волобуев открыто поддерживал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации и присоединился к подразделению ВСУ. Кроме того, он помогал создавать материалы иноагентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Не живет в России.Кроме того, в этот перечень попали:По информации Минюста, журналист Муждабаев* поддерживал власти Украины, собирая денежные средства для ВСУ, способствовал формированию негативного имиджа России. Он также распространял недостоверные сведения о действиях государственных органов и проводимой ими политике. Муждабаев* высказывался о России, ее гражданах и органах власти в негативном ключе, взаимодействовал с иноагентами.Как уточняется, Вотановский* взаимодействовал с иностранными медиа и иноагентами, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа страны и Вооруженных Сил.Доможиров* открыто поддерживал украинские власти, выступал против спецоперации. Он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, направленных на формирование антироссийских взглядов и негативного образа военных. Доможиров* распространял недостоверную информацию о российских властях и проводимой ими политике и собирал денежные средства в пользу Украины. Живет за пределами страны.Ковальченко*, по данным ведомства, также создавал материалы иноагентов, использовал иностранные площадки для распространения недостоверной информации, открыто поддерживал Украину. Проживает за пределами России.Курманакаев* же участвовал в форумах на территории недружественных стран, систематически распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России, также поддерживал Украину. Призывал к действиям, которые могли бы привести к нарушению территориальной целостности страны. Он принимал участие в работе иностранной организации, деятельность которой впоследствии признали нежелательной в России. Не живет в стране.В Минюсте уточнили, что Романова* принимала участие в создании сообщений иноагентов и распространяла недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях. Она участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами и получала поддержку со стороны иностранного источника. Не живет в России.Рудой* выступал против спецоперации, распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и материалы иноагентов. Проживает за пределами России.По данным ведомства, Сидельников* призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти. Также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Не живет в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20231012/shtraf-1902334356.html
https://ria.ru/20231010/sud-1901817092.html
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, газпромбанк, вооруженные силы украины, украина
Общество, Россия, Газпромбанк, Вооруженные силы Украины, Украина
Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек

Минюст РФ признал иноагентом журналистку Ольгу Романову

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства юстиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Минюст внес в реестр иноагентов 12 человек, в том числе бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* и журналистку Ольгу Романову*.
По данным ведомства, Волобуев открыто поддерживал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации и присоединился к подразделению ВСУ. Кроме того, он помогал создавать материалы иноагентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Не живет в России.
Александр Невзоров (СМИ-иноагент)
Невзорова* оштрафовали за непредоставление отчетов иноагента
12 октября, 17:49
Кроме того, в этот перечень попали:
  • Айдер Муждабаев*;
  • Виталий Вотановский*;
  • Евгений Доможиров*;
  • Сергей Ковальченко*;
  • Анвар Курманакаев*;
  • Андрей Рудой*;
  • Андрей Сидельников*;
  • Владислав Жуковский*;
  • Диана Рудакова*;
  • Елена Малаховская*.
По информации Минюста, журналист Муждабаев* поддерживал власти Украины, собирая денежные средства для ВСУ, способствовал формированию негативного имиджа России. Он также распространял недостоверные сведения о действиях государственных органов и проводимой ими политике. Муждабаев* высказывался о России, ее гражданах и органах власти в негативном ключе, взаимодействовал с иноагентами.
Писатель Дмитрий Глуховский* - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
На Глуховского* составили протокол за отсутствие плашки иноагента
10 октября, 16:45
Как уточняется, Вотановский* взаимодействовал с иностранными медиа и иноагентами, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа страны и Вооруженных Сил.
Доможиров* открыто поддерживал украинские власти, выступал против спецоперации. Он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, направленных на формирование антироссийских взглядов и негативного образа военных. Доможиров* распространял недостоверную информацию о российских властях и проводимой ими политике и собирал денежные средства в пользу Украины. Живет за пределами страны.
Ковальченко*, по данным ведомства, также создавал материалы иноагентов, использовал иностранные площадки для распространения недостоверной информации, открыто поддерживал Украину. Проживает за пределами России.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
9 октября, 09:43
Курманакаев* же участвовал в форумах на территории недружественных стран, систематически распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России, также поддерживал Украину. Призывал к действиям, которые могли бы привести к нарушению территориальной целостности страны. Он принимал участие в работе иностранной организации, деятельность которой впоследствии признали нежелательной в России. Не живет в стране.
В Минюсте уточнили, что Романова* принимала участие в создании сообщений иноагентов и распространяла недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях. Она участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами и получала поддержку со стороны иностранного источника. Не живет в России.
Рудой* выступал против спецоперации, распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и материалы иноагентов. Проживает за пределами России.
По данным ведомства, Сидельников* призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти. Также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Не живет в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Рэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Хочу опять больших денег: звезды-иноагенты встали в очередь на возвращение
23 августа, 08:00
 
ОбществоРоссияГазпромбанкВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала