https://ria.ru/20231013/inoagenty-1902676012.html
Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек
Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек - РИА Новости, 14.10.2023
Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек
Минюст внес в реестр иноагентов 12 человек, в том числе бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* и журналистку Ольгу Романову*. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-13T21:22
2023-10-13T21:22
2023-10-14T01:29
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Минюст внес в реестр иноагентов 12 человек, в том числе бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* и журналистку Ольгу Романову*.По данным ведомства, Волобуев открыто поддерживал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации и присоединился к подразделению ВСУ. Кроме того, он помогал создавать материалы иноагентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Не живет в России.Кроме того, в этот перечень попали:По информации Минюста, журналист Муждабаев* поддерживал власти Украины, собирая денежные средства для ВСУ, способствовал формированию негативного имиджа России. Он также распространял недостоверные сведения о действиях государственных органов и проводимой ими политике. Муждабаев* высказывался о России, ее гражданах и органах власти в негативном ключе, взаимодействовал с иноагентами.Как уточняется, Вотановский* взаимодействовал с иностранными медиа и иноагентами, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа страны и Вооруженных Сил.Доможиров* открыто поддерживал украинские власти, выступал против спецоперации. Он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, направленных на формирование антироссийских взглядов и негативного образа военных. Доможиров* распространял недостоверную информацию о российских властях и проводимой ими политике и собирал денежные средства в пользу Украины. Живет за пределами страны.Ковальченко*, по данным ведомства, также создавал материалы иноагентов, использовал иностранные площадки для распространения недостоверной информации, открыто поддерживал Украину. Проживает за пределами России.Курманакаев* же участвовал в форумах на территории недружественных стран, систематически распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России, также поддерживал Украину. Призывал к действиям, которые могли бы привести к нарушению территориальной целостности страны. Он принимал участие в работе иностранной организации, деятельность которой впоследствии признали нежелательной в России. Не живет в стране.В Минюсте уточнили, что Романова* принимала участие в создании сообщений иноагентов и распространяла недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях. Она участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами и получала поддержку со стороны иностранного источника. Не живет в России.Рудой* выступал против спецоперации, распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и материалы иноагентов. Проживает за пределами России.По данным ведомства, Сидельников* призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти. Также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Не живет в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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общество, россия, газпромбанк, вооруженные силы украины, украина
Общество, Россия, Газпромбанк, Вооруженные силы Украины, Украина
Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек
Минюст РФ признал иноагентом журналистку Ольгу Романову
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Минюст внес в реестр
иноагентов 12 человек, в том числе бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* и журналистку Ольгу Романову*.
По данным ведомства, Волобуев открыто поддерживал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации и присоединился к подразделению ВСУ
. Кроме того, он помогал создавать материалы иноагентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Не живет в России.
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Кроме того, в этот перечень попали:
- Айдер Муждабаев*;
- Виталий Вотановский*;
- Евгений Доможиров*;
- Сергей Ковальченко*;
- Анвар Курманакаев*;
- Андрей Рудой*;
- Андрей Сидельников*;
- Владислав Жуковский*;
- Диана Рудакова*;
- Елена Малаховская*.
По информации Минюста, журналист Муждабаев* поддерживал власти Украины
, собирая денежные средства для ВСУ, способствовал формированию негативного имиджа России. Он также распространял недостоверные сведения о действиях государственных органов и проводимой ими политике. Муждабаев* высказывался о России, ее гражданах и органах власти в негативном ключе, взаимодействовал с иноагентами.
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Как уточняется, Вотановский* взаимодействовал с иностранными медиа и иноагентами, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа страны и Вооруженных Сил.
Доможиров* открыто поддерживал украинские власти, выступал против спецоперации. Он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, направленных на формирование антироссийских взглядов и негативного образа военных. Доможиров* распространял недостоверную информацию о российских властях и проводимой ими политике и собирал денежные средства в пользу Украины. Живет за пределами страны.
Ковальченко*, по данным ведомства, также создавал материалы иноагентов, использовал иностранные площадки для распространения недостоверной информации, открыто поддерживал Украину. Проживает за пределами России.
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Курманакаев* же участвовал в форумах на территории недружественных стран, систематически распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России, также поддерживал Украину. Призывал к действиям, которые могли бы привести к нарушению территориальной целостности страны. Он принимал участие в работе иностранной организации, деятельность которой впоследствии признали нежелательной в России. Не живет в стране.
В Минюсте уточнили, что Романова* принимала участие в создании сообщений иноагентов и распространяла недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях. Она участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами и получала поддержку со стороны иностранного источника. Не живет в России.
Рудой* выступал против спецоперации, распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и материалы иноагентов. Проживает за пределами России.
По данным ведомства, Сидельников* призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти. Также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Не живет в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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