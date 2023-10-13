https://ria.ru/20231013/informatsiya-1902574970.html

В США опровергли тезис о проигрыше Россией информационной войны

В США опровергли тезис о проигрыше Россией информационной войны - РИА Новости, 13.10.2023

В США опровергли тезис о проигрыше Россией информационной войны

Утверждения, что Россия якобы проиграла Украине информационную войну, неверны, говорится в исследовании американской исследовательской организации RAND. Авторы... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:43

2023-10-13T15:43

2023-10-13T18:06

технологии

россия

дмитрий киселев

rand

украина

сша

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Утверждения, что Россия якобы проиграла Украине информационную войну, неверны, говорится в исследовании американской исследовательской организации RAND. Авторы доклада отмечают, что самая популярная телепрограмма в России — "Вести недели" с Дмитрием Киселевым. "Наши исследования показывают, что популярный дискурс, утверждающий, что Россия проиграла информационную войну, в то время как Украина одержала победу, слишком упрощает рассматриваемую проблему", — пишут аналитики.Они поясняют, что динамика в основе этого убеждения очень тонкая и зависит от контекста. Вместо того, чтобы категорично утверждать, что украинские информационные кампании были более убедительными, чем российские, следует сказать, что это зависит от ситуации. По мнению экспертов, здесь имеет значение аудитория, на которую нацелены конкретные сообщения, и более широкий контекст. Выводы RAND основываются на анализе российских и украинских официальных сообщений. Причем если с украинской стороны рассматривались в основном заявления государственных деятелей и ведомств, то в случае с Россией эксперты отслеживали и телевизионные программы на государственных каналах. В частности, это были передачи канала "Россия 1": "Вести недели" с Дмитрием Киселевым (их эксперты со ссылкой на российские данные называют самой популярный новостной программой) и "Вечер с Владимиром Соловьевым". Динамику украинских телеканалов исследователи считают более сложной, потому что десятка самых популярных принадлежат олигархам. В связи с этим RAND решил не изучать их повестку. Аналитики приходят к выводу, что Россия и Украина используют разные подходы в информационных кампаниях: украинские чиновники пытаются "очень громко" донести информацию до населения, иногда при помощи "неуместных способов коммуникации". Российские же государственные лица, напротив, доносят информацию более сдержанно.

https://ria.ru/20230104/kiselev-1843087704.html

https://ria.ru/20230623/vyzov-1879946826.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, дмитрий киселев, rand, украина, сша, владимир соловьев (телеведущий)