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В США опровергли тезис о проигрыше Россией информационной войны - РИА Новости, 13.10.2023
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15:43 13.10.2023 (обновлено: 18:06 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/informatsiya-1902574970.html
В США опровергли тезис о проигрыше Россией информационной войны
В США опровергли тезис о проигрыше Россией информационной войны - РИА Новости, 13.10.2023
В США опровергли тезис о проигрыше Россией информационной войны
Утверждения, что Россия якобы проиграла Украине информационную войну, неверны, говорится в исследовании американской исследовательской организации RAND. Авторы... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:43
2023-10-13T18:06
технологии
россия
дмитрий киселев
rand
украина
сша
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Утверждения, что Россия якобы проиграла Украине информационную войну, неверны, говорится в исследовании американской исследовательской организации RAND. Авторы доклада отмечают, что самая популярная телепрограмма в России — "Вести недели" с Дмитрием Киселевым. "Наши исследования показывают, что популярный дискурс, утверждающий, что Россия проиграла информационную войну, в то время как Украина одержала победу, слишком упрощает рассматриваемую проблему", — пишут аналитики.Они поясняют, что динамика в основе этого убеждения очень тонкая и зависит от контекста. Вместо того, чтобы категорично утверждать, что украинские информационные кампании были более убедительными, чем российские, следует сказать, что это зависит от ситуации. По мнению экспертов, здесь имеет значение аудитория, на которую нацелены конкретные сообщения, и более широкий контекст. Выводы RAND основываются на анализе российских и украинских официальных сообщений. Причем если с украинской стороны рассматривались в основном заявления государственных деятелей и ведомств, то в случае с Россией эксперты отслеживали и телевизионные программы на государственных каналах. В частности, это были передачи канала "Россия 1": "Вести недели" с Дмитрием Киселевым (их эксперты со ссылкой на российские данные называют самой популярный новостной программой) и "Вечер с Владимиром Соловьевым". Динамику украинских телеканалов исследователи считают более сложной, потому что десятка самых популярных принадлежат олигархам. В связи с этим RAND решил не изучать их повестку. Аналитики приходят к выводу, что Россия и Украина используют разные подходы в информационных кампаниях: украинские чиновники пытаются "очень громко" донести информацию до населения, иногда при помощи "неуместных способов коммуникации". Российские же государственные лица, напротив, доносят информацию более сдержанно.
https://ria.ru/20230104/kiselev-1843087704.html
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технологии, россия, дмитрий киселев, rand, украина, сша, владимир соловьев (телеведущий)
Технологии, Россия, Дмитрий Киселев, RAND, Украина, США, Владимир Соловьев (телеведущий)
В США опровергли тезис о проигрыше Россией информационной войны

RAND назвал неверным тезис, что Россия проиграла Украине информационную войну

© Fotolia / Luc UbaghsПросмотр телевизора
Просмотр телевизора - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Fotolia / Luc Ubaghs
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Утверждения, что Россия якобы проиграла Украине информационную войну, неверны, говорится в исследовании американской исследовательской организации RAND. Авторы доклада отмечают, что самая популярная телепрограмма в России — "Вести недели" с Дмитрием Киселевым.
"Наши исследования показывают, что популярный дискурс, утверждающий, что Россия проиграла информационную войну, в то время как Украина одержала победу, слишком упрощает рассматриваемую проблему", — пишут аналитики.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
"Вести недели" назвали самым популярным еженедельным форматом 2022 года
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Они поясняют, что динамика в основе этого убеждения очень тонкая и зависит от контекста. Вместо того, чтобы категорично утверждать, что украинские информационные кампании были более убедительными, чем российские, следует сказать, что это зависит от ситуации. По мнению экспертов, здесь имеет значение аудитория, на которую нацелены конкретные сообщения, и более широкий контекст.

RAND Corporation — американский некоммерческий исследовательский центр по вопросам глобальной политики. Считается, что организация аффилирована с Пентагоном и правительством США.

Выводы RAND основываются на анализе российских и украинских официальных сообщений. Причем если с украинской стороны рассматривались в основном заявления государственных деятелей и ведомств, то в случае с Россией эксперты отслеживали и телевизионные программы на государственных каналах. В частности, это были передачи канала "Россия 1": "Вести недели" с Дмитрием Киселевым (их эксперты со ссылкой на российские данные называют самой популярный новостной программой) и "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Динамику украинских телеканалов исследователи считают более сложной, потому что десятка самых популярных принадлежат олигархам. В связи с этим RAND решил не изучать их повестку.
Аналитики приходят к выводу, что Россия и Украина используют разные подходы в информационных кампаниях: украинские чиновники пытаются "очень громко" донести информацию до населения, иногда при помощи "неуместных способов коммуникации". Российские же государственные лица, напротив, доносят информацию более сдержанно.
Министр просвещения России Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Россия побеждает в информационной войне с Западом, заявил Кравцов
23 июня, 10:40
 
ТехнологииРоссияДмитрий КиселевRANDУкраинаСШАВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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