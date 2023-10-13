https://ria.ru/20231013/gruziya-1902589804.html
Путин оценил отношения России и Грузии
Путин оценил отношения России и Грузии - РИА Новости, 13.10.2023
Путин оценил отношения России и Грузии
Отношения России и Грузии ровные, у Грузии большой интерес к сотрудничеству с соседями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:27
2023-10-13T16:27
2023-10-13T16:34
грузия
владимир путин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Отношения России и Грузии ровные, у Грузии большой интерес к сотрудничеству с соседями, заявил президент РФ Владимир Путин."В Грузии отношения у нас сейчас так ровные. У них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html
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грузия, владимир путин, россия, киргизия
Грузия, Владимир Путин, Россия, Киргизия
Путин оценил отношения России и Грузии
Путин назвал отношения с Грузией ровными