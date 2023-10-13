https://ria.ru/20231013/gruziya-1902589804.html

Путин оценил отношения России и Грузии

Путин оценил отношения России и Грузии - РИА Новости, 13.10.2023

Путин оценил отношения России и Грузии

Отношения России и Грузии ровные, у Грузии большой интерес к сотрудничеству с соседями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:27

2023-10-13T16:27

2023-10-13T16:34

грузия

владимир путин

россия

киргизия

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Отношения России и Грузии ровные, у Грузии большой интерес к сотрудничеству с соседями, заявил президент РФ Владимир Путин."В Грузии отношения у нас сейчас так ровные. У них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html

грузия

россия

киргизия

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грузия, владимир путин, россия, киргизия