https://ria.ru/20231013/gazoprovod-1902429842.html

Кобзев предложил комиссии Госсовета поддержать создание "Силы Сибири 2"

Кобзев предложил комиссии Госсовета поддержать создание "Силы Сибири 2" - РИА Новости, 13.10.2023

Кобзев предложил комиссии Госсовета поддержать создание "Силы Сибири 2"

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил комиссии Государственного Совета РФ по энергетике поддержать решение о строительстве на территории региона... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T09:02

2023-10-13T09:02

2023-10-13T09:02

иркутская область

иркутская область

братск

россия

газпром

сила сибири — 2

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ИРКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил комиссии Государственного Совета РФ по энергетике поддержать решение о строительстве на территории региона газопровода "Сила Сибири 2", сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Энергетика", которое прошло в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя". "Глава Приангарья представил доклад о развитии рынка газомоторного топлива на территории региона и обратился к комиссии с предложением поддержать строительство магистрального газопровода "Сила Сибири 2" на территории Иркутской области", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, это даст реальный импульс газификации региона и развитию рынка газомоторного топлива. В Иркутской области установлены меры поддержки для стимулирования развития рынка газомоторного топлива. Это льготы на транспортный налог для транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива природный газ, а также предоставление субсидий на возмещение затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время в регионе заправка автомобильного транспорта компримированным природным газом Братского газоконденсатного месторождения ведется на четырёх автомобильных станциях. Три из них находятся в Братске, одна – в Тулуне. К природному сетевому газу подключена только одна из них, от неё обеспечивается и заправка передвижных автогазозаправщиков. В 2023 году ООО "Газпром газомоторное топливо" планирует завершить реконструкцию действующей сетевой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Братске. Будут установлены новые компрессорные установки российского производства, что позволит кратно увеличить проектную мощность станции с 1,3 миллиона кубических метров в год до 11,86 миллиона кубометров. В 2023 году в рамках регионального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в Братске за счёт средств федерального бюджета приобретено 36 газобаллонных автобусов большой вместимости, семь из них за счет средств областного бюджета. Игорь Кобзев также предложил продолжить поддержку регионов, участвующих в программе "Чистый воздух", в части выделения средств на приобретение транспорта, работающего на газомоторном топливе. Предложения, озвученные главой Иркутской области, включены в протокол заседания комиссии.

https://ria.ru/20231007/postavki-1901103172.html

https://ria.ru/20230904/putin-1894184286.html

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иркутская область, братск, россия, газпром, сила сибири — 2