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Кобзев предложил комиссии Госсовета поддержать создание "Силы Сибири 2" - РИА Новости, 13.10.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
09:02 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/gazoprovod-1902429842.html
Кобзев предложил комиссии Госсовета поддержать создание "Силы Сибири 2"
Кобзев предложил комиссии Госсовета поддержать создание "Силы Сибири 2" - РИА Новости, 13.10.2023
Кобзев предложил комиссии Госсовета поддержать создание "Силы Сибири 2"
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил комиссии Государственного Совета РФ по энергетике поддержать решение о строительстве на территории региона... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:02
2023-10-13T09:02
иркутская область
иркутская область
братск
россия
газпром
сила сибири — 2
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ИРКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил комиссии Государственного Совета РФ по энергетике поддержать решение о строительстве на территории региона газопровода "Сила Сибири 2", сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Энергетика", которое прошло в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя". "Глава Приангарья представил доклад о развитии рынка газомоторного топлива на территории региона и обратился к комиссии с предложением поддержать строительство магистрального газопровода "Сила Сибири 2" на территории Иркутской области", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, это даст реальный импульс газификации региона и развитию рынка газомоторного топлива. В Иркутской области установлены меры поддержки для стимулирования развития рынка газомоторного топлива. Это льготы на транспортный налог для транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива природный газ, а также предоставление субсидий на возмещение затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время в регионе заправка автомобильного транспорта компримированным природным газом Братского газоконденсатного месторождения ведется на четырёх автомобильных станциях. Три из них находятся в Братске, одна – в Тулуне. К природному сетевому газу подключена только одна из них, от неё обеспечивается и заправка передвижных автогазозаправщиков. В 2023 году ООО "Газпром газомоторное топливо" планирует завершить реконструкцию действующей сетевой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Братске. Будут установлены новые компрессорные установки российского производства, что позволит кратно увеличить проектную мощность станции с 1,3 миллиона кубических метров в год до 11,86 миллиона кубометров. В 2023 году в рамках регионального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в Братске за счёт средств федерального бюджета приобретено 36 газобаллонных автобусов большой вместимости, семь из них за счет средств областного бюджета. Игорь Кобзев также предложил продолжить поддержку регионов, участвующих в программе "Чистый воздух", в части выделения средств на приобретение транспорта, работающего на газомоторном топливе. Предложения, озвученные главой Иркутской области, включены в протокол заседания комиссии.
https://ria.ru/20231007/postavki-1901103172.html
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иркутская область, братск, россия, газпром, сила сибири — 2
Иркутская область, Иркутская область, Братск, Россия, Газпром, Сила Сибири — 2

Кобзев предложил комиссии Госсовета поддержать создание "Силы Сибири 2"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил комиссии Государственного Совета РФ по энергетике поддержать решение о строительстве на территории региона газопровода "Сила Сибири 2", сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Энергетика", которое прошло в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя".
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"Глава Приангарья представил доклад о развитии рынка газомоторного топлива на территории региона и обратился к комиссии с предложением поддержать строительство магистрального газопровода "Сила Сибири 2" на территории Иркутской области", - говорится в сообщении.
По словам Игоря Кобзева, это даст реальный импульс газификации региона и развитию рынка газомоторного топлива. В Иркутской области установлены меры поддержки для стимулирования развития рынка газомоторного топлива. Это льготы на транспортный налог для транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива природный газ, а также предоставление субсидий на возмещение затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В настоящее время в регионе заправка автомобильного транспорта компримированным природным газом Братского газоконденсатного месторождения ведется на четырёх автомобильных станциях. Три из них находятся в Братске, одна – в Тулуне. К природному сетевому газу подключена только одна из них, от неё обеспечивается и заправка передвижных автогазозаправщиков.
В 2023 году ООО "Газпром газомоторное топливо" планирует завершить реконструкцию действующей сетевой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Братске. Будут установлены новые компрессорные установки российского производства, что позволит кратно увеличить проектную мощность станции с 1,3 миллиона кубических метров в год до 11,86 миллиона кубометров. В 2023 году в рамках регионального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в Братске за счёт средств федерального бюджета приобретено 36 газобаллонных автобусов большой вместимости, семь из них за счет средств областного бюджета.
Игорь Кобзев также предложил продолжить поддержку регионов, участвующих в программе "Чистый воздух", в части выделения средств на приобретение транспорта, работающего на газомоторном топливе. Предложения, озвученные главой Иркутской области, включены в протокол заседания комиссии.
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Иркутская областьИркутская областьБратскРоссияГазпромСила Сибири — 2
 
 
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