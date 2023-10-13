https://ria.ru/20231013/gaza-1902654523.html
В израильской армии заявили, что жители Газы направляются на юг
В израильской армии заявили, что жители Газы направляются на юг - РИА Новости, 13.10.2023
В израильской армии заявили, что жители Газы направляются на юг
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что жители города Газа прислушались к призывам эвакуироваться и направляются на юг перед израильскими РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:36
2023-10-13T19:36
2023-10-13T19:54
израиль
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что жители города Газа прислушались к призывам эвакуироваться и направляются на юг перед израильскими ударами по территории, сообщает издание Times of Israel.Утром в пятницу Армия обороны Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении. Армия пообещала, что жители города Газа смогут вернуться в свои дома, о чем будет сделано соответствующее объявление. Она также отметила, что жители не должны приближаться к зоне ограждения безопасности на границе с Израилем."Население города Газа начало заметно двигаться в южном направлении, чтобы защитить себя", - заявил Хагари.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, хамас, владимир путин, оон
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Хамас, Владимир Путин, ООН
В израильской армии заявили, что жители Газы направляются на юг
В ЦАХАЛ заявили, что жители города Газа прислушались к призыву уйти на юг
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что жители города Газа прислушались к призывам эвакуироваться и направляются на юг перед израильскими ударами по территории, сообщает издание Times of Israel
.
Утром в пятницу Армия обороны Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении. Армия пообещала, что жители города Газа смогут вернуться в свои дома, о чем будет сделано соответствующее объявление. Она также отметила, что жители не должны приближаться к зоне ограждения безопасности на границе с Израилем.
"Население города Газа начало заметно двигаться в южном направлении, чтобы защитить себя", - заявил Хагари.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Больницы на юге Газы заполнены, заявила ООН
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль