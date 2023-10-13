https://ria.ru/20231013/gaza-1902642765.html

Блинкен заявил, что США работают над созданием зон безопасности в Газе

Блинкен заявил, что США работают над созданием зон безопасности в Газе - РИА Новости, 13.10.2023

Блинкен заявил, что США работают над созданием зон безопасности в Газе

США во взаимодействии с ведущими гуманитарными организациями и в контакте с Израилем работают над созданием "зон безопасности" для гражданского населения... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:02

2023-10-13T19:02

2023-10-13T19:23

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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. США во взаимодействии с ведущими гуманитарными организациями и в контакте с Израилем работают над созданием "зон безопасности" для гражданского населения сектора Газа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы сейчас сосредоточены на содействии в создании зон безопасности. Мы делаем это вместе с ведущими международными организациями, взаимодействуем с Израилем, работаем с другими странами", - сказал он на пресс-конференции в Катаре.Блинкен уклонился от оценок израильских призывов к палестинцам покинуть северную и центральную части сектора Газа и уходить в более безопасные южные районы анклава.Создание "зон безопасности" он назвал оптимальным способом обеспечить безопасность и доступ к гуманитарной помощи мирным жителям, которые "по вине ХАМАС оказались под перекрестным огнем". Блинкен заявил, что гражданское население сектора Газа не должно быть и не является целью израильской операции, и обвинил ХАМАС в использовании его в качестве "живого щита".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/okupatsiya-1902643168.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, энтони блинкен, владимир путин, оон, хамас, россия