https://ria.ru/20231013/gaza-1902624962.html

СМИ: США работают над созданием безопасных зон для населения в секторе Газа

СМИ: США работают над созданием безопасных зон для населения в секторе Газа - РИА Новости, 13.10.2023

СМИ: США работают над созданием безопасных зон для населения в секторе Газа

США работают с ООН и другими организациями над созданием безопасных зон для гражданского населения в секторе Газа из-за активных ударов израильской стороны в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:58

2023-10-13T17:58

2023-10-13T17:58

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сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. США работают с ООН и другими организациями над созданием безопасных зон для гражданского населения в секторе Газа из-за активных ударов израильской стороны в ходе эскалации конфликта, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника в госдепартаменте. "США работают с ООН и другими международными агентствами по оказанию помощи над созданием безопасных зон в секторе Газа для гражданского населения Палестины", - говорится в сообщении агентства. По словам источника, процесс затруднен из-за того, что группировки якобы могут использовать гражданских в качестве живого щита. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Файнер ранее заявлял, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Израилем возможность создания гуманитарных коридоров и зон безопасности в секторе Газа для вывода оттуда людей. В четверг телеканал Al-Arabiya сообщил, что Египет попросил создать коридоры безопасности для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа под гарантии США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Агентство WAM сообщало, что президенты ОАЭ и США обсудили необходимость открытия безопасных коридоров для доставки гуманитарной помощи в район палестино-израильского конфликта. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас